Veja como e até quando solicitar recurso no CNU

Candidatos que não ficaram satisfeitos com a pontuação obtida na prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) têm até esta quarta-feira (9) para entrar com recurso para solicitar revisão. As notas foram divulgadas nesta terça-feira (8) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Para solicitar o recurso, é preciso, antes, conferir a prova digitalizada na página oficial do CPNU. Para isso, acesse a conta Gov.br, clique no menu “Interposição de Recursos” e faça o download da imagem. É nesse mesmo campo que o candidato poderá pedir a revisão das notas.

Para dar entrada, o candidato precisa enviar uma petição à Fundação Cesgranrio, responsável pelo certame. O documento de solicitação da providência precisa ser formal e narrar fatos. Além disso, não é permitido incluir sinais que identifiquem o candidato. Se for identificado, ele será automaticamente indeferido.

Os resultados dos pedidos de revisão de nota serão divulgados no dia 17 deste mês de outubro, na página do concurso. Serão publicadas apenas as decisões deferidas.

Outros recursos

Os candidatos também poderão solicitar revisão no resultado da Prova de Títulos e do procedimento de verificação, para quem disputa vagas por cotas. Em relação ao primeiro caso, os pedidos poderão ser feitos entre os dias 4 e 5 de novembro. Já no segundo caso, entre 13 e 14 de novembro.