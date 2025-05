Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (5)

O Ceará está com diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (5). Há vagas com salários que chegam a R$ 35,8 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja mais detalhes abaixo:

TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas, até 22 de maio, para concurso público que oferta 30 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. Com salário de R$ 35.877,27, certame é voltado para aprovados no Exame Nacional da Magistratura (ENAM), cuja segunda edição ocorreu em outubro de 2024.

Os interessados em se candidatar, devem atender aos requisitos e se inscrever pelo site da Fundação FGV, banca organizadora, até o fim prazo. Ainda é necessário pagar uma taxa de participação no valor de R$ 358,77.

>>> Veja edital

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. São oferecidas 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista. Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista.

As inscrições seguem até 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do certame. Interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos de nível médio e superior, respectivamente.

>> Confira o edital

PCCE

Serão ofertadas 500 vagas para o cargo de oficial investigador da Polícia Civil do Estado do Ceará. As vagas são para candidatos de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.732,71.

As inscrições seguirão até o dia 16 de maio, no site da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE), responsável pelo certame.

>> Veja edital completo

PMCE

Foi lançado edital de concurso público com mil vagas para soldado da Polícia Militar do Ceará. As inscrições estão abertas até 11 de maio. São 800 vagas para ampla concorrência e 200 para candidatos negros e pardos. O salário inicial é de R$ 5.568,64.

O certame também terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos.

As vagas são destinadas para ambos os sexos, com homens e mulheres concorrendo em igualdade de condições. Será garantida a destinação de, ao menos, 15% das vagas a candidatas do sexo feminino.

>> Confira o edital completo do concurso da PMCE

Polícia Federal

As inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF) estão abertas até 21 de maio. São 192 vagas e formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 11.070,93. Os cargos são para níveis médio e superior. O edital do certame foi divulgado pela banca Cebraspe.

>> Leia a íntegra do edital (acessível em Libras)

Exército

As inscrições para o concurso público de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) seguem abertas até 9 de maio. Ao todo, são ofertadas 440 vagas de nível médio, sendo a maioria para candidatos do sexo masculino.

Interessados em se candidatar devem atender aos requisitos do certame, se inscrever pelo site oficial da EsPCEx e desembolsar o valor de R$ 100, referente à taxa de participação — que pode ser paga até 12 de maio.

Do total de vagas, 400 são reservadas para candidatos masculinos, sendo 320 para ampla concorrência e 80 reservadas para negros. As outras 40 são destinadas a mulheres, sendo 32 para ampla concorrência e 8 para candidatas negras.

Imparh

A Prefeitura de Fortaleza lançou um edital de seleção pública para formar cadastro de reserva de professores substitutos de Língua Portuguesa e idiomas estrangeiros. A seleção é para garantir profissionais para atuar no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

As inscrições estão abertas até o próximo dia 13 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Canal de Concursos e Seleções. Cada candidato poderá se inscrever apenas para um idioma.

>> Confira o edital

Os selecionados trabalharão tanto em salas de aula como em serviços municipais da área, a exemplo do Plantão Gramatical.

Prefeitura de Tauá

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Tauá, no Interior do Ceará, já estão abertas. O certame oferece 116 vagas na administração municipal, sendo 26 para cargos de nível médio e 90 para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever no site da CEV/Uece até o dia 6 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 150 para cargos de nível superior. As provas serão aplicadas exclusivamente na cidade de Tauá.

Estágio Rede ICC

A Rede ICC Saúde está com inscrições abertas até o próximo dia 15 de junho para uma nova edição do programa de trainee e estágio. As oportunidades são para alunos de cursos de graduação ou recém-formados — até dois anos — nas áreas de administração, economia, contabilidade, finanças, engenharia, tecnologia e dados, enfermagem e outras.

São oferecidas 12 vagas, no total, sendo seis para o programa de trainee e outras seis para o programa de estágio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site de recrutamento do ICC.

