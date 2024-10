Qual a nota de corte do CNU? Veja pontuação mínima para conquistar vaga

Com a divulgação, nesta terça-feira (8), das notas finais das questões objetivas e das notas preliminares da redação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), muitos candidatos se questionam quanto precisam tirar para não serem desclassificados do certame. É a chamada “nota de corte”.

Pela regra geral, para ser classificado, o candidato precisa obter pelo menos 40% dos pontos das provas objetivas, somando acertos em questões de conhecimento geral (prova da manhã) e acertos, com peso ponderado, em questões específicas (prova da tarde), considerando as regras da “nota final ponderada”. Além disso, ele não pode zerar a prova discursiva.

Especificamente sobre o bloco 8 do concurso, relativo ao nível intermediário, é preciso acertar 18 das 60 questões para não ser eliminado, além de não zerar a redação.

Veja também Papo Carreira Gabarito oficial do CNU por blocos é divulgado; confira Papo Carreira CNU tem concorrência por vaga atualizada após abstenções; confira

Prova de títulos

Na prova de títulos, para os candidatos inscritos dos blocos 1 a 7, a nota de corte considera os pesos dos eixos temáticos, conforme os editais.

Dependendo do cargo escolhido, se a vaga exigir a prova de títulos, a regra para a nota final muda. Isso porque, nessa etapa, são analisadas as experiências prévias dos candidatos e as qualificações, como pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorado etc.

Para os cargos de nível superior, a nota final ponderada é uma soma que inclui: a nota da prova de conhecimentos gerais; a nota da prova de conhecimentos específicos; a nota da prova discursiva, e a nota da prova de títulos (quando for exigido).

A nota da prova específica é calculada multiplicando o número de acertos em cada eixo pelo peso do eixo.

Veja tabelas com detalhes dos editais

Tabela com etapa de titulação valendo 10% do total de pontos

Legenda: Tabela com etapa de titulação valendo 10% do total de pontos Foto: Reprodução/CPNU

Tabela com etapa de titulação valendo 5% do total de pontos

Legenda: Tabela com etapa de titulação valendo 5% do total de pontos Foto: Reprodução/CPNU

Tabela com etapa de titulação sem etapa de títulos

Legenda: Tabela com etapa de titulação sem etapa de títulos Foto: Reprodução/CPNU

Tabela do bloco 8 com etapa de titulação valendo 10% do total de pontos

Legenda: Tabela do bloco 8 com etapa de titulação valendo 10% do total de pontos Foto: Reprodução/CPNU

Tabela do bloco 8 com etapa de titulação sem etapa de títulos