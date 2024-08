Gabarito oficial do CNU por blocos é divulgado; confira

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou os gabaritos preliminares de todas as questões objetivas das 10 provas dos oito blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado (CNU), nesta terça-feira (20).

Os candidatos dos blocos de 1 a 7 responderam, ao todo, 70 questões de múltipla escolha. Já quem tentou uma vaga no bloco 8, o único que exigia apenas nível intermediário, precisou responder a 50 perguntas objetivas.

Veja gabaritos:

Manhã

Gabarito Oficial - Provas 1 a 8 - Manhã

Tarde

Gabarito Oficial - Provas 1 a 8 - tarde

Vale destacar que nem todas as questões têm o mesmo peso na nota final. O CNU usa como critério a Nota Final Ponderada (NFP). Dependendo do cargo para o qual o candidato se inscreveu, cada pergunta tem um peso diferente.

Em alguns casos, tanto para os cargos de nível médio como para os de nível superior, há prova de títulos, o que muda o peso dos testes de conhecimentos específicos e de conhecimentos gerais na nota final.

E, no caso das vagas que exigem nível superior (blocos de 1 a 7), há ainda os eixos temáticos dentro da prova de conhecimentos específicos. Num mesmo bloco, dependendo do cargo pretendido, cada eixo temático ganha uma ponderação diferente.

Ceará foi o estado com mais faltosos no Concurso Nacional Unificado

Os dados de pessoas inscritas que realizaram as provas do CNU nas 228 cidades foram consolidados na segunda-feira (19). Ao todo, a abstenção ficou em 54,12% com 970.037 pessoas tendo realizado a prova.

Entre os candidatos que se inscreveram nas cotas de pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi menor: 39,28%.

Já em relação às ausências por estado, o Ceará foi o que teve maior número de candidatos inscritos que não compareceram, com 59,65% de faltosos. O Distrito Federal foi a UF que registrou o menor número ausentes com 43,39%.