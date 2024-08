Cadernos de prova do CNU são divulgados; veja como baixar

Os candidatos que realizaram a prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) no último domingo (18) já podem conferir os cadernos de questões da prova. Os arquivos foram disponibilizados logo após a realização da seleção, no site do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). O participante também pode encontrar os documentos na página da Cesgranrio dedicada ao CNU, por meio de login no Gov.br. Estão disponíveis as questões dos oito blocos de conhecimento.

> Confira os cadernos de questões do CNU

Vale destacar que, para evitar fraudes, há várias versões de algumas provas. No bloco 8, por exemplo, há até cinco gabaritos possíveis. Todas as provas são compostas pelas mesmas questões, mas em ordens diferentes.

Ao todo, somente 1 milhão dos 2,14 milhões de inscritos compareceram aos locais de prova, conforme balanço preliminar divulgado pela titular do MGI, ministra Esther Dweck, segundo informações da Agência Brasil. Na ocasião, o estado do Ceará registrou a maior taxa de abstenção e, o Distrito Federal, a menor.

Veja também Papo Carreira Nota do CNU: saiba como é calculada a média final ponderada e quando sai o resultado Papo Carreira Etarismo é crime? Entenda questão abordada no CNU baseada em caso real em universidade

Enem dos Concursos

Mesmo com a abstenção elevada, o concurso se mantém como o maior já realizado no País. O certame ofertou 6.640 vagas em 21 órgãos federais, sendo aplicado em 228 cidades espalhadas por todos os estados do País, além do Distrito Federal.

Além das oportunidades imediatas, o certame tem, também, um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias caso surjam.

De R$ 4,4mil a R$ 22,9 mil Variam os salários básicos iniciais dos aprovados, conforme o cargo.

O resultado do certame será divulgado em 21 de novembro e, em janeiro de 2025, começarão as convocações para a posse dos aprovados, bem como para os cursos de formação em carreiras específicas.