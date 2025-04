Prazo para solicitar isenção da taxa do Enem termina nesta sexta (25); veja passo a passo

Termina nesta sexta-feira (25) o prazo para pedidos de isenção da taxa de R$ 85 para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Interessados que cumpram os critérios devem realizar o passo a passo na Página do Participante, com o login único do gov.br.

O período de inscrição do Enem ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

A isenção está prevista, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para pessoas que atendam aos seguintes requisitos:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no CadÚnico do Governo Federal;

Participantes do programa Pé-de-Meia.

Os participantes que desejam a gratuidade para o Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de provas de 2024, precisam justificar a ausência também até esta sexta-feira.

Para justificar a ausência, os seguintes documentos devem ser apresentados:

boletim de ocorrência comprovando assalto, furto ou acidente de trânsito;

certidão de casamento ou contrato de união estável no dia da prova;

certidão de óbito comprovando morte na família;

certidão e nascimento comprovando maternidade ou paternidade;

emergência, internação ou repouso médico;

mandado de prisão que ateste privação de liberdade;

comprovante de mudança de domicílio;

documento que comprove mudança de domicílio;

documento que comprove intercâmbio acadêmico ou atividade escolar.

A aprovação da justificativa de ausência no Enem 2024, assim como da solicitação de isenção para a edição deste ano, não garante a efetivação da inscrição. Por isso, o MEC ressalta que é importante estar atento aos prazos.

Documentos para solicitação de isenção

A gratuidade no Enem pode ser solicitada mediante comprovação da falta de recursos financeiros para pagar a inscrição. Alguns documentos podem ser utilizados para isso. São eles:

Documento de identificação do estudante e dos demais membros que compõem o núcleo familiar;

do estudante e dos demais membros que compõem o núcleo familiar; Declaração que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou histórico escolar do ensino médio , com assinatura e carimbo da escola. Bolsistas devem incluir a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio;

que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública , com assinatura e carimbo da escola. Bolsistas devem incluir a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio; Comprovante da renda declarada referente ao mês corrente ou até três meses anteriores;

referente ao mês corrente ou até três meses anteriores; Comprovante de pagamento (holerite ou contracheque, recibo de pagamento por serviços prestados, envelope de pagamento, declaração do empregador, entre outros);

(holerite ou contracheque, recibo de pagamento por serviços prestados, envelope de pagamento, declaração do empregador, entre outros); Declaração original, assinada pelo interessado, para os autônomos e trabalhadores em atividades informais , contendo as seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais;

, contendo as seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais; Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou por outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na ausência desses documentos, apresentar extrato bancário identificado , com o valor do crédito do benefício;

fornecido pelo INSS ou por outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na ausência desses documentos, apresentar , com o valor do crédito do benefício; Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;

de comissões, aluguéis, pró-labores e outros; Recibo de seguro-desemprego e do FGTS;

de seguro-desemprego e do FGTS; Rescisão do último contrato de trabalho;

do último contrato de trabalho; Comprovante do valor da pensão alimentícia (na ausência desse documento, apresentar extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor);

(na ausência desse documento, apresentar extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor); Comprovantes de benefícios concedidos por programas sociais, como o Bolsa Família;

concedidos por programas sociais, como o Bolsa Família; Declaração original da pessoa que concede ajuda financeira ao interessado, pagamento de despesas com escola ou de outras despesas, contendo as seguintes informações: nome, endereço, telefone, valor concedido e finalidade;

ao interessado, pagamento de despesas com escola ou de outras despesas, contendo as seguintes informações: nome, endereço, telefone, valor concedido e finalidade; Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, gás, telefone, carnê de IPTU, correspondências oficiais ou bancárias).

(conta de água, energia elétrica, gás, telefone, carnê de IPTU, correspondências oficiais ou bancárias). Para beneficiários CadÚnico: cópia do cartão com o NIS válido que contenha nome completo e CPF da mãe do participante.

Como solicitar: