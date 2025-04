Calendário do Pé-de-Meia: veja datas de pagamentos em abril de 2025

Começa nesta quarta-feira (23) o pagamento da primeira parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia referente ao Incentivo-Frequência. O benefício, no valor de R$ 200, é destinado a estudantes do ensino médio público que mantêm pelo menos 80% de presença nas aulas.

Segundo o Governo Federal, o calendário de pagamento é feito de forma escalonada conforme o mês de nascimento do estudante. Em abril, 3 milhões de alunos receberão o benefício, segundo a Caixa Econômica Federal.

Veja o calendário do Pé-de-Meia:

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem dia 23 de abril;

Nascidos março e abril recebem dia 24 de abril;

Nascidos em maio e junho recebem dia 25 de abril;

Nascidos em julho e agosto recebem dia 28 de abril;

Nascidos em setembro e outubro recebem dia 29 de abril;

Nascidos em novembro e dezembro recebem dia 30 de abril.

Como sacar o Pé-de-Meia?

A parcela será creditada na conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes, e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso o estudante seja menor de idade, para movimentar a conta, sacar o dinheiro ou usar o aplicativo, é necessário que o responsável legal faça o consentimento e autorize o uso. Esse consentimento pode ser feito pelo aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O aluno ainda poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC).

Veja também Papo Carreira Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência; veja cargos Papo Carreira Empresa de segurança promove feirão com 500 vagas de emprego em Fortaleza

O que é o programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público.

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio.

Além do incentivo por frequência de R$ 200, o aluno recebe depósitos de R$ 1 mil ao final de cada ano concluído com aprovação, que ficarão como uma poupança e poderão ser sacados após a formatura do ensino médio.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp