Secretaria Municipal de Trairi abre seleção com 78 vagas e salários de até R$ 3,8 mil; veja edital

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Trairi, no Interior do Ceará, publicou edital de processo seletivo temporário para contratação de servidores com 78 vagas. Há oportunidades para candidatos de ensino médio e ensino superior (Veja descrição abaixo).

As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 4 de maio por meio do site da Universidade Patativa, organizadora do certame.

>> Veja edital completo

Salários

Conforme o edital, a remuneração para os cargos de ensino médio (educador social, entrevistador do Cadastro Único, técnico de nível médio, orientador social e visitador do Programa Criança Feliz) é de R$ 1.518, correspondente a uma carga horária de 40 horas semanais.

Já para os cargos de ensino superior (advogado, assistente social, nutricionista, psicólogo e técnico de nível superior), o salário é de R$ 3.800. A carga horária é de 30h ou 40h por semana, a depender do cargo.

Os candidatos aprovados estarão sujeitos ao contrato temporário firmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Trairi (CE).

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição para a seleção temporária é de R$ 50 para cargos do ensino médio e de R$ 80 para vagas do ensino superior.

Os candidatos devem efetuar o pagamento até às 20h da data de vencimento do boleto, segundo regra do edital.

VAGAS ENSINO MÉDIO

EDUCADOR SOCIAL - CREAS - SEDE (2 vagas)

ENTREVISTADOR CADASTRO ÚNICO (10 vagas)

ORIENTADOR SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (20 vagas)

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - EQUIPE VOLANTE (3 vagas)

VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (15 vagas)

VAGAS ENSINO SUPERIOR

ADVOGADO (3 vagas)

ASSISTENTE SOCIAL (18 vagas)

NUTRICIONISTA (1 vaga)

PSICÓLOGO (3 vagas)

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (3 vagas)

Fica reservado o percentual de 5% do total de vagas existentes para os candidatos considerados como pessoa com deficiência (PcD).

ENTREVISTA E PROVA DE TÍTULOS

A primeira etapa da seleção consta de uma avaliação por meio de entrevista aplicada para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório, valendo até 10 pontos.

A entrevista com os candidatos será realizada no dia 18 de maio, no Auditório da Casa dos Conselhos, localizada na Rua Fortunato Barroso, s/n, bairro Centro, conforme horário a ser definido em edital de convocação para a entrevista, a ser publicado no dia 14 de maio.

A segunda etapa constará de prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos. Os candidatos deverão entregar Curriculum Vitae Simplificado, conforme modelo disponibilizado no site da Universidade Patativa.

O resultado final da seleção deve ser publicado no dia 29 de maio de 2025.