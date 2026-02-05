Veja previsão do tempo para sábado (7/02) em Fortaleza
Ocorrência de chuvas na capital deve variar conforme o turno.
A previsão do tempo para Fortaleza neste sábado, dia 7 de fevereiro, indica um cenário que deve variar entre nublado e chuvoso ao longo do dia. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Na madrugada, o céu deve transitar entre parcialmente nublado e nublado em todas as regiões do Ceará, com chuva no Litoral de Fortaleza. Outros pontos, como Sertão Central e Inhamuns, Cariri, região Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, também têm possibilidade de precipitações.
O órgão meteorológico prevê que as mesmas condições devem se estender ao longo da manhã.
Já à tarde, as chuvas devem cessar na capital cearense. De acordo com a Funceme, o céu pode variar de parcialmente nublado a nublado, com precipitações restritas ao noroeste e ao Centro-Sul do Estado.
No período da noite, há probabilidade de retorno das chuvas em Fortaleza, com ocorrências isoladas. O tempo deve permanecer parcialmente nublado ou nublado na capital, assim como em todas as macrorregiões do Ceará.
Aviso de chuvas intensas
Na quarta-feira (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas e ventos intensos para todo o Estado até sábado (7). O “perigo potencial” pelas condições do tempo abrangia Fortaleza, que poderia receber precipitações de até 50 milímetros.
Nesta quinta-feira (5), contudo, a previsão foi modificada. O novo aviso amarelo, que tem nível 1 de gravidade na escala do Inmet, aponta que as condições devem permanecer até as 23h59 desta sexta-feira (6).
Novos avisos podem ser emitidos a qualquer momento pelo instituto. A previsão da Funceme também pode ser alterada conforme as condições climatológicas.