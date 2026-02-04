CE tem novo aviso de chuvas intensas até sábado (7); veja detalhes
Uma segunda previsão aponta ainda condições mais severas em 89 cidades.
A primeira semana da quadra chuvosa do Ceará deve ser de precipitações em todo as regiões, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu dois novos avisos de chuvas e ventos intensos para o Estado, nesta quarta-feira (4).
O aviso amarelo, que indica “perigo potencial” pelas condições, é válido para todos os municípios cearenses até as 10h de sábado (7). Nos locais, estão previstas chuvas de até 50 mm por dia, associadas a rajadas de vento de até 60 km/h.
Um segundo aviso, este laranja, indica condições mais severas para 89 cidades do Ceará. A previsão é de que, nesses locais, as precipitações cheguem a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h. O aviso de “perigo” é válido até as 23h59 de amanhã (5).
Cidades sob aviso amarelo (até 7/02)
Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.
Cidades sob aviso laranja (até 5/02)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre
Nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Por isso, o Inmet lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, e variam dia a dia, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos simultâneos.
Previsão do tempo para o Ceará
A ocorrência de chuvas em diversas regiões do Estado é prevista também pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que lança a previsão do tempo para o Ceará por dia e turno. Confira:
Quarta-feira, 04/02/2026
- Madrugada: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, e chuvas isoladas nas demais regiões.
- Manhã: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral Do Pecém, Maciço de Baturité e no norte da Jaguaribana. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
Quinta-feira, 05/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Manhã: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
Sexta-feira, 06/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul e na Ibiapaba. Nas demais regiões, chuvas isoladas.