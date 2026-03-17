Caminhoneiro é picado por abelha, tem reação alérgica e é socorrido no Interior do CE

Um caminhoneiro de 40 anos foi socorrido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última sexta-feira (13), na rodovia BR-222, próximo a Sobral, no Interior do Ceará, após ser picado por abelhas e sofrer uma forte reação alérgica.

A corporação foi alertada sobre a ocorrência por um homem que chegou desesperado a uma unidade operacional da PRF em Sobral, informando que o motorista havia sido atacado por abelhas em Forquilha, cidade vizinha, e havia tido uma "rápida piora" no estado de saúde.

No local, os policiais encontraram o condutor já em estado crítico, com sinais compatíveis com anafilaxia, como dificuldade respiratória intensa e cianose — indícios de baixa oxigenação.

"Devido à inconsciência e à dificuldade de locomoção da vítima, os policiais realizaram a retirada da cabine utilizando a técnica conhecida como 'Chave de Rautek', procedimento indicado para extração segura em situações de emergência", informou a PRF.

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Motorista foi levado a UPA

Prestado o primeiro socorro, os policiais levaram o condutor à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobral. Segundo a corporação, ele estava em estado grave e desacordado, mas o quadro logo foi revertido após atendimento médico.

O motorista passou algumas horas em estabilização e, no mesmo dia, após evolução clínica satisfatória, recebeu alta.