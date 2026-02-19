Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PRF e Sefaz apreendem mais de 30 toneladas de tecidos irregulares em Itaitinga

O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Caminhão com carga irregular de tecidos.
Legenda: A abordagem ao caminhão ocorreu no posto da PRF em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Foto: Divulgação Sefaz-CE.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) apreenderam uma carga com mais de 30 toneladas de tecidos com documentação irregular em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A ação ocorreu no último sábado (14), no próprio posto da PRF. Durante a abordagem, as notas fiscais apresentadas somaram 12,5 toneladas de mercadoria, segundo a Sefaz.

Com base na pesagem total da carga, no entanto, o excedente não declarado foi de 18,2 toneladas. 

O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público. Isso porque, ainda conforme a Sefaz, a placa original do semi-reboque havia sido trocada visando burlar a fiscalização na entrada do Estado.

Veja também

teaser image
Ceará

Prédio em construção na Aldeota pega fogo e dois trabalhadores sofrem intoxicação por fumaça

teaser image
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

Empresa de fachada

Nas diligências fiscais realizadas, a Sefaz-CE ainda identificou que a empresa cadastrada no endereço da destinatária não funciona no local, tratando-se de um imóvel residencial e sem qualquer estrutura para atividade industrial.

O órgão informou que o caso foi encaminhado para a Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DCCOT) para as investigações criminais.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Caminhão com carga irregular de tecidos.
Negócios

PRF e Sefaz apreendem mais de 30 toneladas de tecidos irregulares em Itaitinga

O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público.

Redação
Há 30 minutos
Elmano de Freitas de perfil. É um homem de meia idade, de barba rala grisalha e cabelo da mesma cor.
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

O Projeto de Lei que trata do assunto foi enviado para análise da Assembleia Legislativa.

Luana Severo
Há 1 hora
Site do banco Itaú em um notebook.
Negócios

Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no banco nesta quinta-feira (19)

Os principais problemas são para transferências normais e via Pix.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

Jatinho Phenom 300, da Embraer, é líder mundial de vendas

Avião executivo da fabricante brasileira está em 70 países, com 900 jatos No Ceará, há três desses jatinhos, todos de empresários.

Egídio Serpa
19 de Fevereiro de 2026
Candidatos.
Papo Carreira

CNU 2025: resultados individuais já podem ser consultados

Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, e respostas a pedidos de revisão.

Redação e Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Painéis de energia solar
Victor Ximenes

Empresários de energia solar se unem e lançam Frente Cearense de Geração Distribuída

Evento reúne integradores, autoridades e lideranças do setor solar para consolidar articulação institucional no Ceará

Victor Ximenes
19 de Fevereiro de 2026
Negócios

Casa de aposta KTO patrocina transmissão da Copa do Mundo na Cazé TV

A empresa é uma das onze patrocinadoras oficiais do evento.

Agência de Conteúdo DN
19 de Fevereiro de 2026
mão de homem branco segurando um celular. Na tela a imagem de um cassino online.
Negócios

IR 2026: saiba como declarar ganhos com apostas esportivas e jogos online

Receita Federal tem intensificado cruzamento de dados e sonegação pode levar o contribuinte para a temida "malha fina".

Paloma Vargas
19 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

No Ceará, o peixe também é animal de estimação. Diz a Lei

Desde novembro de 2025, a piscicultura ornamental está regulamentada. Agora, criadores cearenses de peixes ornamentas sairão da informalidade

Egídio Serpa
19 de Fevereiro de 2026
Sede do banco BTG Pactual.
Negócios

BTG pactual anuncia aquisição de 48% de fintech cearense; conheça empresa

A fintech já movimentou R$ 19 bilhões em crédito.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Foto do Congresso Nacional.
Negócios

Lula sanciona reajuste salarial de servidores da Câmara, Senado e TCU

Lula vetou trechos das três Leis que poderiam ultrapassar o teto constitucional.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6955, desta quarta-feira (18/02); prêmio é de R$ 7,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6955, desta quarta-feira (18/02); prêmio é de R$ 7,2 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 812 - Sorteio de quarta-feira, 18/02; Prêmio de R$ 2,2 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 812 - Sorteio de quarta-feira, 18/02; Prêmio de R$ 2,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 812 em 18/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2926 de hoje, quarta-feira, 18/02; prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2926 de hoje, quarta-feira, 18/02; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2926 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,0 milhões.

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2889 – Sorteio de quarta-feira, 18/02; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2889 – Sorteio de quarta-feira, 18/02; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2889 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3615, desta quarta-feira (18/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3615, desta quarta-feira (18/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 330 de hoje 18/02; prêmio é de R$ 24,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 330 de hoje 18/02; prêmio é de R$ 24,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Imagem de mão de homem em frente ao notebook com símbolos de organização de tempo, coom relógio e calendário.
Delania Santos

Recomeços não são sobre motivação, são sobre decisão e movimento

Delania Santos
18 de Fevereiro de 2026
Segundo o Banco Central, o conglomerado do Banco Pleno tinha pouca participação no Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno

Empresa era controlada por ex-sócio de Daniel Vorcaro.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: Utopia de Morus, Baratária de Cervantes, sonho de Lima Barreto

O economista Célio Fernando apoia-se na literatura para refletir sobre o que se passa no Brasil de hoje, abalado pelo maior escândalo financeiro da história do país

Egídio Serpa
18 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: Vorcaro só é poderoso hoje porque sabe muito sobre todos

Clima interno no STF é ruim, e as divergências entre os ministros só se ampliam

Egídio Serpa
18 de Fevereiro de 2026
Fachada do Hotel Bristol Jangada.
Negócios

Duas cidades cearenses vão receber três novos hotéis com 700 quartos; veja locais

Rede paranaense informou que novos hotéis estão previstos para os próximos três anos.

Gabriela Custódio
18 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Quatro servidores da Receita vazaram dados de parentes de ministros do STF

Operação da Receita Federal descobriu a identidade dos funcionários, que já usam tornozeleira eletrônico.

Egídio Serpa
17 de Fevereiro de 2026
Imagem ilustrativa com cofre de porquinho.
Ana Alves

Veja os principais pontos e plataformas gratuitas para virar a chave da educação financeira

Ana Alves
17 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

ArcelorMittal Pecém mostra investimentos e resultados sociais

Os balanços foram compartilhados e celebrados com mais de 400 moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Paracuru e Fortaleza

Egídio Serpa
17 de Fevereiro de 2026
Homens trabalham em obra de vala aberta em chão para colocação de canos de esgotamento sanitário.
Negócios

PPP de R$ 7 bilhões da Cagece vai beneficiar 127 cidades e já tem ao menos 3 empresas interessadas

Veja lista de municípios que serão impactados com o serviço de esgotamento sanitário em áreas urbanas.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
17 de Fevereiro de 2026
Pessoa segurando um bilhete da Mega-Sena, com o nome da loteria em destaque e o valor da aposta impresso, em frente a uma tela desfocada ao fundo.
Negócios

Vai ter sorteio das Loterias no Carnaval? Veja o que muda

Programação foi suspensa nesta segunda e terça-feira devido ao feriado.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Pessoa contando notas de R$ 50. Imagem usada em matéria sobre pagamento do abono do PIS/PASEP a quem tem esse direito.
Negócios

Pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começa nesta segunda (16); veja calendário

Neste ano, o benefício pode variar de R$ 136 a R$ 1.621.

Gabriela Custódio
16 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: extratos bancários complicam Dias Toffoli

Ministro André Mendonça, novo relator do caso, reuniu-se com a PF, que lhe entregará, após o carnaval, relatório sobre as investigações

Egídio Serpa
16 de Fevereiro de 2026
Vista aérea de área rural de cajueiros com estrada reta cortando plantações e vegetação típica do semiárido, com casas espaçadas ao longo da via e extensas áreas de cajueiros ao redor, sob céu nublado.
Negócios

Ceará desperdiça mais de 800 toneladas de caju e deixa de faturar milhões todos os anos

Letícia do Vale
16 de Fevereiro de 2026