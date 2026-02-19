PRF e Sefaz apreendem mais de 30 toneladas de tecidos irregulares em Itaitinga
O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) apreenderam uma carga com mais de 30 toneladas de tecidos com documentação irregular em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
A ação ocorreu no último sábado (14), no próprio posto da PRF. Durante a abordagem, as notas fiscais apresentadas somaram 12,5 toneladas de mercadoria, segundo a Sefaz.
Com base na pesagem total da carga, no entanto, o excedente não declarado foi de 18,2 toneladas.
O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público. Isso porque, ainda conforme a Sefaz, a placa original do semi-reboque havia sido trocada visando burlar a fiscalização na entrada do Estado.
Veja também
Empresa de fachada
Nas diligências fiscais realizadas, a Sefaz-CE ainda identificou que a empresa cadastrada no endereço da destinatária não funciona no local, tratando-se de um imóvel residencial e sem qualquer estrutura para atividade industrial.
O órgão informou que o caso foi encaminhado para a Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DCCOT) para as investigações criminais.