Prédio em construção na Aldeota pega fogo, e dois trabalhadores sofrem intoxicação por fumaça

Dois trabalhadores da obra de um prédio residencial na Aldeota, em Fortaleza, tiveram intoxicação leve após inalar fumaça em um incêndio registrado na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou em um pavimento não habitado, que vinha sendo utilizado como almoxarifado pela construtora responsável pela edificação.

Os funcionários tentaram combater as chamas com o uso de extintores, mas inalaram fumaça e tiveram de ser encaminhados a hospitais da região para atendimento médico.

"As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará atuaram de forma célere, realizando o combate direto às chamas e o rescaldo da área atingida. O incêndio foi debelado ainda em seu pavimento de origem, sem propagação para outros andares e sem registro de danos aos moradores da edificação", garantiu, em nota, a corporação.

Embora a construtora ainda esteja atuando no edifício, os bombeiros confirmaram que já há moradores.

Responsáveis foram orientados sobre medidas de segurança

Após o incêndio ser debelado, o local foi totalmente inspecionado para que fossem eliminados possíveis focos remanescentes. Os bombeiros permaneceram no prédio até as 14 horas desta quinta, orientando os responsáveis sobre medidas de segurança.

"O Corpo de Bombeiros reforça a importância da adoção de medidas preventivas, da adequada sinalização e do correto armazenamento de materiais em áreas provisoriamente destinadas a depósito, a fim de reduzir riscos e preservar vidas e patrimônios", destacaram os militares.