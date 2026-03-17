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Governo do Ceará vai leiloar imóveis a partir de R$ 53 mil em quatro cidades da Serra da Ibiapaba

Veja fotos e detalhes dos imóveis que entrarão no leilão.

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Fachada de uma casa com muro branco, portão de ferro, árvores no interior e terreno baldio no lado esquerdo.
Legenda: Casa localizada em Guaraciaba do Norte, avaliada em R$ 492 mil, que será leiloada junto a outros três imóveis pertencentes ao Governo do Ceará.
Foto: Reprodução/Google Maps.

O Governo do Estado vai leiloar quatro imóveis públicos que, atualmente, estão desocupados ou ocupados irregularmente em cidades da Serra da Ibiapaba. O leilão será realizado na modalidade de maior lance.

Os lances começam no valor mínimo estabelecido para cada imóvel, cujas avaliações imobiliárias variam entre R$ 53 mil e R$ 848 mil

A arrecadação mínima estimada para a arrematação de todas as edificações é de de R$ 1,647 milhão.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição da última quinta-feira (12).

A publicaçao informa que o leilão será presencial, em sessão pública, às 9h30 do dia 23 de abril, na Central de Licitação da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, no bairro Edson Queiroz. Serão ofertados quatro imóveis localizados nas seguinte cidades da Serra da Ibiapaba:

  1. Ubajara
  2. Tianguá
  3. Guaraciaba do Norte
  4. Viçosa do Ceará

Segundo informações da CearaPar, a realização do leilão tem objetivo de "promover melhor aproveitamento do patrimônio público e geração de recursos para o Estado".

Como será o leilão 

Segundo as regras do edital nº 20260002, os incrementos mínimos correspondem a 0,25% do valor mínimo indicado.

No ato da arrematação, o vencedor deverá pagar sinal de pelo menos 5% do valor do lance e comissão de 5%. O pagamento poderá ser realizado à vista ou parcelado, conforme condições previstas no documento, que está disponível no sistema Licitaweb, do Governo do Estado.

A licitação será conduzida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), com suporte técnico da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar). 

Veja detalhes sobre os imóveis que serão leiloados

No anexo II do edital do leilão, é possível ter acesso a informações sobre os bens e as regiões onde eles estão localizados.

Montagem com três fotos, uma ao lado da outra, mostrando o terreno.
Legenda: Terreno localizado em Ubajara.
Foto: Reprodução.

Ubajara

Na cidade de Ubajara, será leiloado um terreno de 204,28 m² localizado no centro comercial da cidade, na Rua 31 de Dezembro, nº 58. Atualmente, ele está sendo ocupado irregularmente e utilizado como garagem para a loja vizinha. O valor foi estimado em R$ 254 mil.

Montagem com três fotos, uma ao lado da outra, motrando a fachada de um imóvel.
Legenda: Imóvel em Tianguá.
Foto: Reprodução.

Tianguá

O imóvel que será leiloado em Tianguá é uma casa conhecida como Casa do Juiz de Direito, que está localizado no centro da cidade, na Rua Conselheiro João Lourenço Vasconcelos, nº 68. Ela foi avaliada em R$ 848 mil.

Com área de 344,02 m², a edificação possui dois pavimentos, cinco quartos, três banheiros, cozinha, depósito, área de serviço, sala, garagem e varanda. A idade estimada do imóvel é de 37 anos, com vida útil de 65 anos.

A equipe de vistoria constatou que o estado de conservação do imóvel avaliando é ruim, necessitando de reparos importantes.

Montagem com três fotos, uma ao lado da outra, mostrando a vista da casa pela avenida, a fachada principal da casa e vegetação crescida no entorno da casa.
Legenda: Casa em Guaraciaba do Norte.
Foto: Reprodução.

Guaraciaba do Norte

Outra casa leiloada está situada no centro de Guaraciaba do Norte, na Avenida Nossa Senhora dos Prazeres, 741. O imóvel urbano tem área construída de 168,15 m² e está implantado em terreno com área total de 1.655,19 m².

Segundo as informações da avaliação, edificação se encontra "aparentemente sem condições habitabilidade", com "péssimo estado de conservação e abandono". Atualmente desabitada, ela necessita de reparos importantes.

O imóvel foi avaliado em R$ 492 mil.

Montagem com três fotos, uma ao lado da outra, mostrando a fachada do antigo posto fiscal da Sefaz e o entorno.
Legenda: Antigo Posto Fiscal da Sefaz em Viçosa do Ceará.
Foto: Reprodução.

Viçosa do Ceará

Por fim, também será leiloado o Antigo Posto Fiscal da Sefaz em Viçosa do Ceará. Avaliado em  R$ 53 mil, o imóvel tem área construída de 140,8 m² e está implantado em terreno com área total de 160 m² situado na Rodovia CE232, Km 6,6 – Sítio Delgada.

Atualmente, o imóvel está ocupado de forma irregular. A vistoria aponta que, mesmo sem adentrar o antigo posto, foi possível constatar que ele "não oferece habitabilidade pois se encontra em péssimo estado de conservação".

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Visitação dos imóveis leiloados

Conforme o edital, os imóveis que serão leiloados podem ser visitados em dias úteis, mediante agendamento diretamente com a CearaPar, com pelo menos três dias de antecedência.

O documento ainda aponta que a verificação do estado de conservação dos imóveis é de inteira responsabilidade dos arrematantes. Dessa forma, a visitação é recomendável, uma vez que não será possível fazer reclamações após a realização do certame.

Serviço

Leilão de imóveis na Serra da Ibiapaba

Quando: Dia 23 de abril de 2026, às 9h30

Onde: Central de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado. Endereço: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz, Fortaleza

Agendamento de visita: imoveis@cepart.com.br.

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