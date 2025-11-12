Nova Olinda é reconhecida 'Cidade da Arte em Couro' em lei estadual

O município cearense de Nova Olinda foi reconhecido oficialmente como "Cidade da Arte em Couro", conforme Lei nº 19.516/25 sancionada pelo governador Elmano de Freitas e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última semana. A autoria é do deputado estadual Marcos Sobreira (PSB).

Conhecida pelo trabalho do Mestre Espedito Seleiro e de outros artistas que se tornaram referências na produção artesanal em couro, Nova Olinda tem, com a medida, o trabalho artístico conduzido na região consolidado de forma oficial.

"Com a sanção da Lei nº 19.516/25, de nossa iniciativa, o governador Elmano de Freitas reconhece oficialmente o que o povo do Cariri e do Ceará já sabiam há muito tempo: Nova Olinda é um berço de talento, criatividade e tradição", declarou Marcos Sobreira em comemoração pela sanção.

Segundo o deputado, que publicou texto nas redes sociais, o trabalho de artesãos conduzido em Nova Olinda é capaz de levar o nome do Ceará e do Brasil para todo o mundo.

Legenda: Trabalho do Mestre Espedito Seleiro é lembrado como um dos mais icônicos da cidade. Foto: Thiago Gadelha.

"Esse reconhecimento é uma homenagem justa a quem mantém viva a cultura, o saber popular e a identidade do nosso povo", finalizou o deputado no texto.