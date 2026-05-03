Tele Sena: confira o resultado deste domingo (03/05)

O SBT divulgou neste domingo (3) o resultado da Tele Sena Semanal de número 102. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ XXX mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ XXX mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

O resultado da primeira e segunda rodada, além do giro da semana, serão publicados aqui logo após o sorteio.

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100):

2º sorteio (R$ 500):

3º sorteio (R$ 1.000):

4º sorteio (R$ 10.000):

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Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: