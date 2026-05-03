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Tele Sena: confira o resultado deste domingo (03/05)

O sorteio da edição número 102 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Na imagem, fotografia de estúdio do apresentador Luís Ricardo, um homem de pele clara e cabelos curtos, sorrindo para a câmera. Ele usa uma jaqueta de couro sintético azul escuro e camiseta vermelha escura. O plano de fundo exibe a marca 'Tele Sena Semanal' em letras coloridas dentro de formas geométricas estilizadas. À esquerda e à direita do apresentador, globos de sorteio transparentes contêm bolinhas verdes numeradas. A iluminação é brilhante, típica de programas de auditório.
Legenda: A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana", com premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil.
Foto: Reprodução/SBT TV.

O SBT divulgou neste domingo (3) o resultado da Tele Sena Semanal de número 102. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ XXX mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ XXX mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

O resultado da primeira e segunda rodada, além do giro da semana, serão publicados aqui logo após o sorteio.

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100):
2º sorteio (R$ 500): 
3º sorteio (R$ 1.000): 
4º sorteio (R$ 10.000): 

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Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
  • Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

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