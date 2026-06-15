Abono salarial Pis Pasep tem novo pagamento nesta segunda (15); veja quem recebe

Trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto recebem, nesta segunda-feira (15), o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024.

Os valores ficam disponíveis para saque até o último dia útil do calendário bancário de 2026, em 29 de dezembro.

Neste ano, foram identificados 1.009.118 trabalhadores do Ceará com direito ao abono salarial, segundo dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao Diário do Nordeste.

Instituído pela Lei n.° 7.998/90, o abono salarial é um benefício anual de até um salário mínimo para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que satisfaçam os requisitos previstos na legislação.

Para terem direito ao benefício em 2026, os trabalhadores devem:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, naquele ano;

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Neste ano, o Governo Federal destinou R$ 33,5 bilhões ao pagamento do abono salarial, que deve alcançar 26,9 milhões de trabalhadores.

Veja calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2026

Como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026

Os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao abono salarial por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. Nessas plataformas é possível verificar, por exemplo, o valor do benefício, o banco responsável pelo pagamento e a data do depósito.

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento será feito prioritariamente por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital. Também poderá ser realizado por meio do aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.

Quem não possui conta poderá sacar o valor em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, CAIXA Aqui e outros canais disponibilizados pela instituição.

No Banco do Brasil, os valores serão pagos preferencialmente por crédito em conta, transferência via TED ou PIX. Trabalhadores não correntistas e sem chave PIX poderão realizar o saque presencialmente nas agências.

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Qual o valor do abono salarial PIS/Pasep 2026?

O valor do Abono Salarial varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base, a partir da divisão do salário mínimo vigente por 12. Neste ano, o benefício pode variar de R$ 136 a R$ 1.621. Veja, abaixo, o quadro de valores.

Mudanças no abono salarial reduz público apto a receber benefício

Esse é o primeiro ano em que os efeitos do novo critério de renda para acesso ao benefício começam a ser sentidos. Antes, tinham direito ao benefício aqueles que tiveram remuneração média de até dois salários mínimos no ano-base de referência.

Com a Emenda Constitucional 135, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2024, foi estabelecido que o teto deixará de acompanhar o salário mínimo e passará a ser corrigido apenas pela inflação.

Na prática, essa mudança vai levar a uma redução gradual no número de trabalhadores com direito ao abono salarial.

Com as novas regras, o limite de renda médio mensal foi estabelecido em R$ 2.640 por mês. Esse valor, correspondente a dois salários mínimos de 2023 — último ano antes da mudança — será corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A legislação determina que o teto não poderá ser inferior ao equivalente a um salário mínimo e meio.

Para o pagamento de 2026, o teto considerado foi de R$ 2.766, resultado da atualização do limite pela variação acumulada do INPC em 2024, de 4,77%.

Com o salário mínimo de R$ 1.412 em 2024, o teto para acesso ao abono salarial pela regra antiga seria de R$ 2.824 — R$ 58 a mais que o estabelecido após a mudança.