Ceará exporta soluções de engenharia para Letônia e busca patentes nos EUA

Tecnologias de engenharia desenvolvidas no Ceará estão avançando em obras na Europa e em mercados mundiais de propriedade intelectual. Uma das soluções made in Ceará é para concreto protendido, uma técnica construtiva em que cabos de aço de alta resistência são instalados dentro da estrutura de concreto e tensionados antes ou depois da concretagem.

Uma obra na Letônia, por exemplo, foi consolidada recentemente utilizando essa tecnologia cearense. Trata-se do Sistema PavPlus, tecnologia desenvolvida por uma empresa cearense para racionalização estrutural e industrialização da construção civil.

Após despertar interesse de empresas estrangeiras durante uma convenção realizada em Miami, a solução passou por sua primeira aplicação europeia na Letônia, na construção de um edificio garagem para uma loja de automóveis. Agora, uma segunda obra utilizando o sistema já está programada para iniciar em agosto de 2026, também no país do Leste Europeu.

“O Ceará sempre teve vocação para exportar produtos e serviços. Hoje estamos mostrando que também podemos exportar tecnologia e propriedade intelectual. Ver uma solução desenvolvida aqui sendo aplicada na Europa comprova que a inovação brasileira tem capacidade de competir nos mercados mais avançados do mundo”, afirma Joaquim Caracas, sócio-fundador da Impacto e inventor das tecnologias.

Legenda: Joaquim Caracas, ao centro, recebeu a Medalha da Indústria da Fiec em 2026. À esquerda, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec; à direita, Jade Romero, vice-governadora do Estado. Foto: LC Moreira

Novas patentes

Paralelamente ao avanço comercial, a companhia cearense mira garantir proteção tecnológica e intelectual no exterior. Dois novos pedidos de patentes estão em processo de internacionalização nos Estados Unidos, considerado um dos principais pólos globais de propriedade intelectual.

Entre as soluções que vêm despertando interesse internacional está o cabo agrupado, tecnologia patenteada que transforma o processo de montagem dos cabos de protensão.

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O sistema permite que as cordoalhas (cabos formados por vários fios de aço torcidos entre si) sejam previamente organizadas, identificadas e preparadas em ambiente industrial, reduzindo erros operacionais, aumentando a produtividade e diminuindo a dependência de mão de obra altamente especializada nos canteiros de obras.

Outra inovação é o chamado redutor de nervura, solução desenvolvida para lajes nervuradas de concreto armado e protendido. A tecnologia permite otimizar o dimensionamento estrutural, reduzindo o consumo de materiais e as emissões associadas à construção.

Recentemente, o sistema foi utilizado na primeira laje do mundo executada com essa tecnologia, em Fortaleza, no empreendimento Diagonal by Pininfarina.

O Ceará como exportador de conhecimento

Para especialistas do setor, iniciativas como essa evidenciam uma mudança gradual no perfil das exportações brasileiras. Se historicamente o país se destacou pela venda de commodities e produtos industriais, empresas de base tecnológica passaram a ocupar espaço na pauta exportadora nacional, ainda que de forma incipiente.