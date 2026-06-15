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Três empresas do Ceará estão em lista das marcas que mais crescem no Brasil

Agronegócio e beleza se destacam no Estado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Dikoko é uma das empresas que mais crescem no País, segundo estudo.
Foto: Davi Rocha/Diário do Nordeste.

Três empresas cearenses se destacam entre as que mais cresceram no Estado e no País nos últimos anos. São elas: Dikoko, Nosso Coco e Labotrat. 

O ranking foi feito a partir do estudo Insurgent Brands, realizado pela Bain & Company em parceria com a NielsenIQ, e elenca 53 empresas brasileiras com faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 1 bilhão, chamadas de insurgentes.

Ainda pela análise, as empresas cearenses e as demais contidas no estudo representam somente 2% da fatia de mercado, mas crescem mais de 10 vezes acima da média do setor em que estão inseridas. Além disso, elas vendem os produtos três vezes mais rápido do que a média de outras companhias.

"As empresas insurgentes avançaram 38% em volume entre 2024 e 2025, enquanto as demais marcas recuaram 2,2%. A diferença no aumento de preços é mais tímida (9% para insurgentes versus 5% para as demais marcas), demonstrando que a expansão das insurgentes reflete demanda real do consumidor, e não apenas inflação", observa o estudo.

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O que explica o crescimento dessas empresas?

O estudo da Bain & Company avalia que as companhias insurgentes buscam um caminho diferente das grandes fabricantes de bens de consumo. 

Enquanto as grandes fabricantes buscam ter um alcance massivo, ampliar o portfólio de produtos e ter uma distribuição nacional imediata, as insurgentes apostam em:

  • Proposta de valor que busque as necessidades reais do consumidor;
  • Construção de marca por meio de marketing digital direcionado;
  • Disponibilidade iniciada em canais alternativos, como redes sociais e D2C (venda direto ao consumidor), para testar e aprimorar os produtos.

O foco passa a ser os resultados de longo prazo, como corrobora Cláudia Buhamra, professora de Marketing da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para ela, Dikoko, Nosso Coco e Labotrat fazem parte de um grupo que busca fornecer ao consumidor a qualidade do produto e/ou do atendimento.

"Produto e atendimento vêm acompanhados de preço justo e de uma boa relação com os clientes, inclusive empresas, numa relação ´business-to-business´ (B2B) com quem eles conseguem se relacionar, seja com os distribuidores, seja com os varejistas. De maneira geral, as empresas do Ceará têm conseguido competir em qualidade e em serviço, e essas empresas, tanto de coco como de cosméticos, têm essas variáveis como diferenciais", expõe a especialista.

O estudo analisa ainda que as empresas insurgentes têm produtos que custam, em média, o dobro do preço de similares no mercado, mas captam uma base fiel de clientes ao resolverem necessidades reais e não atendidas dos consumidores, vivenciadas geralmente pelos próprios fundadores.

"O sucesso das marcas insurgentes está ancorado em cinco pilares fundamentais: velocidade de vendas, geração de novas fontes de receita, centralidade no cliente, simplicidade no portfólio e agilidade operacional", completa a análise.

De onde são as empresas?

O estudo destaca que o sucesso das empresas não está necessariamente ligado à presença em todo o território nacional. ABain & Company aponta que "o diferencial das marcas não está na distribuição massiva", mas "na capacidade de gerar vendas muito superiores nos pontos de venda em que atuam”. 

A Nosso Coco é uma das marcas da Paraipaba Agroindustrial, em Paraipaba, na Grande Fortaleza. A empresa foi fundada em 2001 e atua no beneficiamento da cadeia produtiva do coco. O município é um dos maiores produtores da fruta e derivados do País.

No mesmo segmento de alimentos está a Dikoko, que também tem plantações e indústrias em Paraipaba. Fundada em 1987, reúne vasta produção do chamado 'Rei do Coco' do município.

"Temos ampliado nossa presença de forma contínua, conquistando novos espaços e fortalecendo nossa conexão com os consumidores. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a seguir investindo em inovação e crescimento sustentável", pontua Raimundo Dias de Almeida, fundador da Dikoko.

A Labotrat é uma empresa cearense de cosméticos de Fortaleza. Fundada em 2012, a empresa busca desenvolver produtos em linha com o setor de dermocosméticos, e já projeta um faturamento de R$ 1 bilhão até 2030.

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