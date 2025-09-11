Paraipaba perde o posto de maior produtora de coco do Brasil para cidade de Pernambuco

A cidade de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), perdeu, após quatro anos, o posto de principal cidade produtora de coco do Brasil. A posição agora é ocupada por Petrolândia, no interior de Pernambuco, que desbancou o município cearense.

Foram colhidas 155,9 mil toneladas, cerca de 10% a menos do que em 2024. Vale lembrar que Acaraú e Trairi estão entre os 10 maiores produtores do País. Nos 20 principais, Itarema, Beberibe e Amontada também aparecem.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11) na Produção Agrícola Municipal de 2024 (PAM), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Boa parte da economia de Paraipaba gira em torno da cadeia produtiva do coco, seja de plantações ou de empresas que fazem os derivados, como água e leite do fruto. Segundo dados de 2023 da Prefeitura Municipal, 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade vinham do produto.

Ceará expande produção e aumenta produtividade por hectare

O Ceará se consolidou ao longo dos últimos quatro anos como o maior produtor do País de coco-da-baía, como é oficialmente denominado o fruto do coqueiro. Em 2020, quando Paraipaba se tornou a maior produtora do fruto do Brasil, o Estado ultrapassou a Bahia.

Em 2024, o território cearense manteve a liderança nacional, agora produzindo 588,5 mil toneladas de coco, 13,4% superior ao do ano anterior. A Bahia segue na segunda posição, produzindo cerca de 360 mil toneladas.

Outro ponto destacado pela PAM de 2024 foi que o Ceará escalou cinco posições e agora ocupa o quarto lugar no rendimento médio por área, medido em quilogramas por hectare (kg/ha), de coco.

No ano passado, o Estado teve um rendimento médio de 13,3 mil kg/ha do fruto, superando os 12,1 mil kg/ha de 2023. Nacionalmente, Pernambuco tem a melhor produtividade, de 30,7 mil kg/ha, mesmo com uma leve queda em relação ao levantamento anterior.

Legenda: Letreiro do município de Paraipaba. Destaque para o coqueiro no lugar da letra 'i' Foto: Reprodução

Confira a lista dos dez municípios que mais produziram coco no Brasil em 2024:

Petrolândia (PE)

Produção (em toneladas): 162 mil t;

162 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 113,4 milhões;

R$ 113,4 milhões; Posição no País: 1ª

Paraipaba (CE)

Produção (em toneladas): 155, mil t;

155, mil t; Valor da produção (em R$): R$ 61,8 milhões;

R$ 61,8 milhões; Posição no País: 2ª

Acaraú (CE)

Produção (em toneladas): 122,2 mil t;

122,2 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 143,7 milhões;

R$ 143,7 milhões; Posição no País: 3ª

Touros (RN)

Produção (em toneladas): 105 mil t;

105 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 140,1 milhões;

R$ 140,1 milhões; Posição no País: 4ª

Trairi (CE)

Produção (em toneladas): 96,7 mil t;

96,7 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 112,7 milhões;

R$ 112,7 milhões; Posição no País: 5ª

Moju (PA)

Produção (em toneladas): 79,7 mil t;

79,7 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 158 milhões;

R$ 158 milhões; Posição no País: 6ª

Rodelas (BA)

Produção (em toneladas): 75,1 mil t;

75,1 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 39,4 milhões;

R$ 39,4 milhões; Posição no País: 7ª

Petrolina (PE)

Produção (em toneladas): 70 mil t;

70 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 42 milhões;

R$ 42 milhões; Posição no País: 8ª

São Mateus (ES)

Produção (em toneladas): 65,1 mil t;

65,1 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 135,5 milhões;

R$ 135,5 milhões; Posição no País: 9ª

Juazeiro (BA)