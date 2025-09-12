Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

O município que mais produziu batata-doce no Brasil em 2024 é cearense. São Benedito, na Serra da Ibiapaba, teve uma produção próxima das 107 mil toneladas, mantendo a liderança nacional conquistada em 2018. No comparativo com 2023, a produtividade das lavouras da raiz subiu 10,3%.

Para efeitos comparativos, o segundo maior produtor nacional, que é a cidade gaúcha de Mariana Pimentel (RS), teve uma produção 71,4% menor em 2024. Já São Benedito foi responsável por 11% da produção nacional de batata-doce no ano passado e 58,7% da produção estadual.

Os dados constam na Produção Agrícola Municipal de 2024 (PAM), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nessa quinta-feira (11).

São Benedito fica a cerca de 330 quilômetros (km) de Fortaleza, e ao lado de cidades da mesma região, como Guaraciaba do Norte e Ibiapina, integram o ranking dos 10 maiores produtores de batata-doce do Brasil.

Ceará perde liderança na produção de batata-doce no Brasil

Apesar da liderança do município cearense, o Ceará não é mais o maior produtor de batata-doce do Brasil. O topo foi assumido por São Paulo, que produziu cerca de 185 mil toneladas em 2024.

O Ceará agora é o segundo colocado, com 182,1 mil toneladas produzidas, 11,3% a mais do que no ano passado.

Essa mudança na posição representa, na verdade, uma retomada da liderança do estado paulista, que encabeçou o ranking em 2022.

Na ocasião, o Ceará era o terceiro maior produtor nacional, atrás ainda do Rio Grande do Sul, que viu a colheita de batata-doce ser menor nos últimos dois anos.

Veja a lista dos dez municípios que mais produziram batata-doce no Brasil em 2024:

São Benedito (CE)

Produção (em toneladas): 107 mil t;

107 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 191,58 milhões;

R$ 191,58 milhões; Posição no País: 1ª.

Mariana Pimentel (RS)

Produção (em toneladas): 30,6 mil t;

30,6 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 61,8 milhões;

R$ 61,8 milhões; Posição no País: 2ª

Itabaiana (SE)

Produção (em toneladas): 28 mil t;

28 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 35 milhões;

R$ 35 milhões; Posição no País: 3ª

Guaraciaba do Norte (CE)

Produção (em toneladas): 25,7 mil t;

25,7 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 48,5 milhões;

R$ 48,5 milhões; Posição no País: 4ª

Moita Bonita (SE)

Produção (em toneladas): 22 mil t;

22 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 27,5 milhões;

R$ 27,5 milhões; Posição no País: 5ª

Legenda: Batata-doce é um dos principais produtos produzidos pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha

Touros (RN)

Produção (em toneladas): 17,5 mil t;

17,5 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 50 milhões;

R$ 50 milhões; Posição no País: 6ª

São José dos Pinhais (PR)

Produção (em toneladas): 13 mil t;

13 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 15 milhões;

R$ 15 milhões; Posição no País: 7ª

Presidente Bernardes (SP)

Produção (em toneladas): 12,5 mil t;

12,5 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 21,2 milhões;

R$ 21,2 milhões; Posição no País: 8ª

Braúna (SP)

Produção (em toneladas): 11,7 mil t;

11,7 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 24 milhões;

R$ 24 milhões; Posição no País: 9ª

Ibiapina (CE)