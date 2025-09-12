Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual
Foram 107 mil toneladas produzidas
O município que mais produziu batata-doce no Brasil em 2024 é cearense. São Benedito, na Serra da Ibiapaba, teve uma produção próxima das 107 mil toneladas, mantendo a liderança nacional conquistada em 2018. No comparativo com 2023, a produtividade das lavouras da raiz subiu 10,3%.
Para efeitos comparativos, o segundo maior produtor nacional, que é a cidade gaúcha de Mariana Pimentel (RS), teve uma produção 71,4% menor em 2024. Já São Benedito foi responsável por 11% da produção nacional de batata-doce no ano passado e 58,7% da produção estadual.
Os dados constam na Produção Agrícola Municipal de 2024 (PAM), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nessa quinta-feira (11).
São Benedito fica a cerca de 330 quilômetros (km) de Fortaleza, e ao lado de cidades da mesma região, como Guaraciaba do Norte e Ibiapina, integram o ranking dos 10 maiores produtores de batata-doce do Brasil.
Apesar da liderança do município cearense, o Ceará não é mais o maior produtor de batata-doce do Brasil. O topo foi assumido por São Paulo, que produziu cerca de 185 mil toneladas em 2024.
O Ceará agora é o segundo colocado, com 182,1 mil toneladas produzidas, 11,3% a mais do que no ano passado.
Essa mudança na posição representa, na verdade, uma retomada da liderança do estado paulista, que encabeçou o ranking em 2022.
Na ocasião, o Ceará era o terceiro maior produtor nacional, atrás ainda do Rio Grande do Sul, que viu a colheita de batata-doce ser menor nos últimos dois anos.
Veja a lista dos dez municípios que mais produziram batata-doce no Brasil em 2024:
São Benedito (CE)
- Produção (em toneladas): 107 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 191,58 milhões;
- Posição no País: 1ª.
Mariana Pimentel (RS)
- Produção (em toneladas): 30,6 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 61,8 milhões;
- Posição no País: 2ª
Itabaiana (SE)
- Produção (em toneladas): 28 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 35 milhões;
- Posição no País: 3ª
Guaraciaba do Norte (CE)
- Produção (em toneladas): 25,7 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 48,5 milhões;
- Posição no País: 4ª
Moita Bonita (SE)
- Produção (em toneladas): 22 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 27,5 milhões;
- Posição no País: 5ª
Touros (RN)
- Produção (em toneladas): 17,5 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 50 milhões;
- Posição no País: 6ª
São José dos Pinhais (PR)
- Produção (em toneladas): 13 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 15 milhões;
- Posição no País: 7ª
Presidente Bernardes (SP)
- Produção (em toneladas): 12,5 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 21,2 milhões;
- Posição no País: 8ª
Braúna (SP)
- Produção (em toneladas): 11,7 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 24 milhões;
- Posição no País: 9ª
Ibiapina (CE)
- Produção (em toneladas): 10,7 mil t;
- Valor da produção (em R$): R$ 20 milhões;
- Posição no País: 10ª