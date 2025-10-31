Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A foto mostra um cachorro deitado, ferido, após ser esfaqueado por um homem.

Segurança

Homem é preso por esfaquear cachorro no Interior do Ceará

O cão foi socorrido por policiais militares.

Redação 26 de Outubro de 2025
Imagem de tomates produzidos em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, no Ceará

Negócios

Seis das 10 maiores cidades produtoras agrícolas do Ceará ficam na Serra da Ibiapaba

Produção agro bateu recorde em 2024, atingindo R$ 6,1 bilhões

Mariana Lemos 22 de Setembro de 2025
Foto que contém o cultivo de batata-doce

Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

Foram 107 mil toneladas produzidas

Luciano Rodrigues 12 de Setembro de 2025
Foto de remessa de Morangos, no mercado de São Sebastião, em Fortaleza

Negócios

Produção de morango é pequena no Ceará, mas já se firmou na Serra da Ibiapaba; veja cidades

Maior parte do volume consumido vem de fora do Estado

Bruno Leite 26 de Julho de 2025
Imagem da fachada do Ministério Público do Ceará, em Fortaleza

Segurança

Homem é denunciado por estupro de mulher alcoolizada em praça pública no Interior do Ceará

O crime ocorreu em praça pública, à luz do dia, há um mês, segundo o Ministério Público do Ceará. O acusado está preso

Redação 18 de Julho de 2025
Entrada do município de Parambu, no Ceará

Ceará

Dois municípios do Ceará registram temperaturas abaixo de 17 °C nesta quinta (29); saiba quais

Dados são monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Redação 29 de Maio de 2025
Suspeito aparece de costas e sem camisa enquanto é conduzido por dois policiais para uma viatura

Segurança

Adolescente morta em São Benedito foi atraída para emboscada e estava grávida

Suspeito queria se vingar do namorado da vítima por suspeitar que ele teria matado um casal no município, segundo a investigação

Redação 10 de Maio de 2025
Policial da equipe do Raio ao lado de motocicleta de patrulhamento

Segurança

Adolescente de 14 anos é morta a tiros em São Benedito, no Ceará; suspeito é preso

Arma de fogo que teria sido utilizada no crime foi apreendida

Redação 09 de Maio de 2025
Nova decisão judicial libera paredões de som durante o carnaval de São Benedito

Segurança

Justiça suspende liminar e libera paredões de som no Carnaval de São Benedito 2025; entenda

Decisão atende pedido do Município em contraponto ao MPCE, que havia solicitado o cancelamento das festividades na cidade

Redação 27 de Fevereiro de 2025
Paredões de som

Segurança

Justiça proíbe paredões de som no Carnaval de São Benedito 2025; entenda

Decisão atende a uma ação do MPCE, que pediu o cancelamento das festividades de carnaval no município

Redação 26 de Fevereiro de 2025
1 2 3