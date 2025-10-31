O cão foi socorrido por policiais militares.
Produção agro bateu recorde em 2024, atingindo R$ 6,1 bilhões
Foram 107 mil toneladas produzidas
Maior parte do volume consumido vem de fora do Estado
O crime ocorreu em praça pública, à luz do dia, há um mês, segundo o Ministério Público do Ceará. O acusado está preso
Dados são monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)
Suspeito queria se vingar do namorado da vítima por suspeitar que ele teria matado um casal no município, segundo a investigação
Arma de fogo que teria sido utilizada no crime foi apreendida
Decisão atende pedido do Município em contraponto ao MPCE, que havia solicitado o cancelamento das festividades na cidade
Decisão atende a uma ação do MPCE, que pediu o cancelamento das festividades de carnaval no município