Dois municípios do Ceará registram temperaturas abaixo de 17 °C nesta quinta (29); saiba quais

Moradores de dois municípios do Sertão de Inhamuns, no interior do Ceará, amanheceram, nesta quinta-feira (29), sob um frio abaixo de 17 °C. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as cidades de Parambu e Aiuaba registraram as temperaturas mais baixas do Estado — 16,4 °C e 16,9 °C, respectivamente.

O monitoramento também identificou São Benedito (19 °C), Santa Quitéria (19,4 °C) e Quixeramobim (19,6 °C) entre as cidades cearenses com a menor temperatura até as 11 horas desta manhã.

"Essa temperatura mínima [em Parambu] foi apontada nas previsões anteriores e ocorreu devido à redução da nebulosidade durante a noite, que favorece, também, a redução da temperatura durante a madrugada", explicou a meteorologista Rafaela Gomes, da Funceme.

Veja também Ceará Estudante do Ceará é reconhecida como ‘menina prodígio’ pela 2ª vez e vai receber prêmio em Londres Alexandre Queiroz Pereira Conferências das Cidades: um espaço para debater o futuro dos nossos territórios Ceará Ceará recebe certificação internacional de estado livre da febre aftosa sem vacinação

Veja o ranking das cidades cearenses que amanheceram mais frias nesta quinta (29)

16.4 °C: Parambu 16.9 °C: Aiuaba 19.0 °C: São Benedito 19.4 °C: Santa Quitéria 19.6 °C: Quixeramobim

Por outro lado, as temperaturas mais altas foram registradas em Quixadá (26°C), Fortaleza (25,7°C), São Gonçalo do Amarante (24,8°C) e Jaguaruana (23,1°C).

Veja também Ser Saúde Descubra 3 chás caseiros ideais para tratar gripe

Previsão do tempo para o Ceará

A Funceme prevê que, até esta sexta-feira (30), haverá pouca chuva no Ceará, com predomínio de céu aberto na maior parte do Estado. O órgão também aponta que as noites e as madrugadas devem seguir marcadas por temperaturas amenas, principalmente nas regiões serranas do Cariri, do Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba, onde os termômetros podem registrar mínimas entre 16 °C e 18 °C.

"Essa combinação de dias quentes e secos, seguidos por noites mais frias, favorece o aumento da amplitude térmica no interior do Estado, podendo configurar um cenário de onda de calor caso as atuais condições persistam nos próximos dias", alerta a fundação.