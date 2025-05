Ceará recebe certificação internacional de estado livre da febre aftosa sem vacinação

Nesta quinta-feira (29), o Ceará será reconhecido internacionalmente como Livre da Febre Aftosa Sem Vacinação. A certificação é oficializada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e garante que os produtos feitos no estado podem ser comercializados em todo o mundo. O último registro da doença no Ceará foi em 1997.

A entrega do certificado será realizada na sede da OMSA, em Paris, na França, durante a 92ª Sessão Geral de Assembleia Mundial dos Delegados Nacionais. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) está presente no evento para o recebimento.

De acordo com Jarier Moreno, gerente dos Programas Sanitários, Aquicultura e Pesca da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), o órgão, em parceria com outras entidades e associações rurais, executou campanhas semestrais de vacinação contra a doença.

“No mês de abril de 2024, o estado executou a última vacinação contra Febre Aftosa, onde foram alcançados resultados recordes de vacinação, com índices superiores a 98% de cobertura vacinal nos bovinos e bubalinos”, comenta Jarier.

Para alcançar o status, o Ceará precisou cumprir todas as exigências do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, instituído pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O especialista explica que, se fosse registrado um caso da doença no Ceará, haveria abates de animais infectados, restrição da movimentação dos animais, além da perda do status de estado livre da febre aftosa, o que prejudicaria a economia da região.

“A relevância desse registro de livre de Febre Aftosa sem vacinação representa uma nova era para a pecuária do estado, que agora está mais valorizada e apta a acessar mercados internacionais exigentes. É um marco histórico que fortalece ainda mais a economia do nosso estado.”