Veja onde receber a nova vacina contra bronquiolite em Fortaleza

Os postos de saúde da Capital começam a oferecer o imunizante a partir de segunda-feira (8). O público-alvo são gestantes.

Ceará
Mulher grávida toma vacina em posto de saúde.
Legenda: As vacinas são destinadas a grávidas a partir da 28ª semana de gestação.
Foto: Shutterstock/Anuta23.

A partir desta segunda-feira (8), todos os postos de saúde de Fortaleza terão disponível a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VRS). O imunizante previne infecções respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia, e é aplicado em dose única. O público-alvo são gestantes a partir da 28ª semana de gestação.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura recebeu 7 mil doses da Abrysvo, fabricada pela Pfizer e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2024. A quantidade representa 58,8% do total de gestantes acompanhadas pela rede municipal — atualmente, cerca de 12 mil mulheres fazem pré-natal nos postos.

Para ter acesso à vacina, a gestante deve apresentar seu cartão de pré-natal e um documento original com foto.

4.899
É o número de pessoas que foram internadas na rede municipal de Fortaleza, de janeiro a setembro deste ano, por pneumonia e/ou bronquiolite aguda derivada do VSR. Desse total, 3.786 eram crianças de 0 a 12 anos.

>>> Acesse a lista dos postos de saúde da Capital

teaser image
Ser Saúde

Vacinação precoce protege prematuros contra infecções graves e hospitalizações

Sobre a vacina

A vacina protege o bebê durante os primeiros seis meses de vida, quando ele está mais vulnerável ao vírus. A estratégia de proteção já havia sido incorporada em países como Chile e Argentina, onde houve redução significativa de casos por bronquiolite causada pelo VSR.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, a incorporação do imunizante ao Sistema Único de Saúde (SUS) representa um marco histórico no País. "A chegada da vacina contra o VSR no SUS oferece uma proteção específica contra a bronquiolite, uma das principais doenças responsáveis pela hospitalização de bebês. Esta medida também representa um avanço na redução da mortalidade infantil", defende a gestora.

O coordenador da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemus Soares, acrescenta que o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 contribuiu para impedir a circulação do vírus, o que fez com que muitas crianças não desenvolvessem imunidade contra ele. "Hoje, a qualquer momento do ano, temos os vírus circulando e uma grande parcela de crianças suscetíveis, causando surtos sazonais", dimensiona.

teaser image
Ceará

Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

O VSR é transmitido pelas secreções do nariz ou da boca da pessoa infectada. A transmissão começa dois dias antes de aparecerem os primeiros sintomas e só termina quando a infecção está totalmente controlada.

Veja formas de prevenir

  • Vacinas disponíveis para combate às infecções respiratórias;
  • Lavagem e cuidado com as mãos;
  • Distanciamento de bebês e crianças vulneráveis de pessoas com coriza ou tosse.

