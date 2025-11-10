Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

A coordenadora da Sesa ressalta que a Covid é uma doença que segue presente no cotidiano do país.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Close-up de uma profissional de saúde vacinando um bebê no braço. A criança está no colo de uma mulher. A imagem foca no momento da injeção, sugerindo vacinação infantil, destacando o cuidado e a segurança.
Legenda: Em 2024, vacina contra a Covid foi incluída no calendário de vacinação infantil.
Foto: Thiago Gadelha

Crianças de seis meses a dois anos estão vulneráveis ao coronavírus no Ceará: apenas 47,38% do público recebeu as duas doses da proteção contra a Covid-19 até setembro deste ano. Quando se trata da 3ª dose, essa taxa reduz para 19,12%. Desde 2024, o imunizante entrou no Calendário Nacional de Vacinação. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges, afirma que a cobertura dessa imunização é considerada baixa. “Nós temos um percentual que ainda é bem inferior ao desejável para alcançar a meta, principalmente em crianças que não fizeram nenhuma dose da vacina”, diz. 

Conforme o Ministério da Saúde, o esquema vacinal da Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias é composto por duas doses do imunizante monovalente, aplicadas com quatro semanas de diferença. Para crianças a partir de 5 anos, o protocolo é completo com apenas uma dose. 

“Uma vez que ela tem o esquema completo, ela não precisa fazer doses de reforço. Ela já fica apta para o resto da vida”, destaca Ana Karine. A exceção são as crianças que fazem parte de grupos prioritários, como imunocomprometidas e com deficiência permanente, que devem receber uma dose anual. 

No Ceará, até o início do mês de setembro, a maioria das vacinas infantis ainda não atingiu a meta de cobertura estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Entre os motivos que explicam esse dado estão o aumento da desinformação sobre os imunizantes e, no caso da Covid-19, a hesitação vacinal.

A coordenadora da Sesa ressalta que a Covid é uma doença que segue presente no cotidiano do país e que bebês, crianças e idosos são grupos considerado de risco. “Quando verificamos os dados epidemiológicos de crianças menores de quatro anos e idosos, esse é o público que geralmente pode sofrer complicações, com desconfortos respiratórios. Por isso é preciso enfatizar a importância da vacinação”, afirma. 

Essa falsa percepção de que a enfermidade não se apresenta de forma grave ou severa em crianças e bebês é também motivo de dúvida de pais e responsáveis. “Na verdade, essa baixa cobertura leva esse público não vacinado a um risco maior de hospitalização e complicações”, afirma. 

“Existem sérias complicações relacionadas com a Covid-19 em crianças, com sequelas definitivas, crianças indo parar em UTIs e o número de óbitos relacionadas a crianças e bebês não vacinadas com Covid-19 é alto [no Brasil]”
Vanuza Chagas
médica pediatra

Segundo a pediatra, os profissionais da saúde percebem a resistência de pais e mães em realizar a vacinação dos filhos contra o coronavírus devido às notícias falsas. “Tem muita informação errada, desinformação mesmo, relacionando a vacina da Covid com complicações cardíacas ou com sequelas definitivas, quando, na verdade, o que se tem que temer é a doença, é a Covid-19”, ressalta. 

Veja também

teaser image
Italo Henrique

Vírus e mutações: entenda como surgem as variantes da Covid-19 e os seus riscos

teaser image
Ceará

Com nova variante do coronavírus, quais os grupos de risco e como devem atualizar vacinação da Covid

Em relação a isso, a coordenadora da Sesa destaca a importância de orientar pais e mães sobre a importância da proteção de crianças. “A vacina da Covid, assim como a da BCG que é feita nos bebês ainda nas maternidades, passa por um controle de qualidade dentro do programa de imunizações porque está no calendário básico, está na rotina”, afirma. 

285.789
crianças de 6 meses a 2 anos estão aptas a receber o imunizante, conforme dados da Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS), do Ministério da Saúde.

A pediatra também reforça essa conscientização dos responsáveis partindo dos profissionais de saúde, uma vez que esses têm um contato mais próximo. “Quem trabalha em sala de vacina, na saúde comunitária, pediatras, médicos e enfermeiros que lidam com informações na população precisam estar preparados para dialogar, ouvir e acolher essas hesitações, os medos e receios. Tem que saber manejar isso de forma muito segura para levar esse paciente a se vacinar e se proteger”, diz. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Close-up de uma profissional de saúde vacinando um bebê no braço. A criança está no colo de uma mulher. A imagem foca no momento da injeção, sugerindo vacinação infantil, destacando o cuidado e a segurança.
Ceará

Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

A coordenadora da Sesa ressalta que a Covid é uma doença que segue presente no cotidiano do país.

Clarice Nascimento
Há 58 minutos
Prática e nutritiva, a banana é uma boa escolha de lanche para os candidatos do Enem.
Ceará

Lanche para o 2º dia do Enem: opções energéticas e leves para manter o pique

Veja alimentos que garantem energia sem causar sono ou desconforto durante a prova.

Redação
Há 2 horas
Ceará

Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

Com 1.300 m² e funcionamento 24h, nova unidade oferecerá tecnologia, conforto e espaços multifuncionais

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Ceará

Festival Viva Arpoeiras 2025 reúne esporte, cultura e turismo em Acaraú

Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Foto aproximada de mãos de homem segurando um volante e pressionando a buzina, durante um dia ensolarado. O painel do carro é preto e o condutor usa uma camisa social quadriculada e dobrada até o cotovelo.
Ceará

Usar buzina errado pode dar multa; veja 5 tipos e valor

Equipamento obrigatório tem horários de uso no trânsito e não deve ter som alterado.

Nicolas Paulino
10 de Novembro de 2025
Imagem de um celular mostrando o sistema enem para matéria sobre reações às questões do enem 2025.
Ceará

Candidatos compartilham reações às questões do Enem 2025

Provas do primeiro dia foram aplicadas neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025.
Ceará

Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025

Questões sobre padrões de beleza e protagonismo indígena foram destaques da prova deste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Ceará

Notas de corte do Enem 2024: veja o panorama por curso e universidade para planejar seu 2025

Os cursos de Medicina, Engenharia da Computação e de Software, Odontologia, Psicologia e Direito tiveram as médias mais altas no País.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto mostra estudantes nos locais de aplicação da prova do Enem. Imagem usada em matéria sobre reaplicação do exame.
Ceará

Reaplicação do Enem 2025 será realizada em dezembro; veja quem pode solicitar

Primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (9).

Redação e Agência Brasil
09 de Novembro de 2025
Imagem da capa da prova amarela e azul do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o primeiro dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagens de pinturas e charges usadas no primeiro dia de prova do Enem 2025.
Ceará

Etarismo, longevidade e povos indígenas: veja temas que marcaram provas do 1º dia do Enem 2025

Professores do SAS Plataforma de Educação comentam provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra alunos entrando em um local de prova do Enem. Imagem usada para matéria sobre zerar nota na redação do exame.
Ceará

O que pode zerar a redação do Enem 2025? Entenda erros que podem anular parte da prova

Primeiro dia do exame ocorre neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025
Ceará

Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

Participantes do exame precisam escrever sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Marcos Moreira
09 de Novembro de 2025
Imagens de candidatos entrando em escola para fazer o Enem 2025.
Ceará

Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

Provas foram aplicadas em 1,8 mil municípios neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem da prova do Enem, para matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025

Primeiro dia de prova teve questões de Linguagens e Ciências Humanas, assim como a escrita da redação.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem da Página do Participante, do Inep, para matéria sobre gabarito oficial do Enem 2025.
Ceará

Gabarito oficial do 1ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
09 de Novembro de 2025
Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça
Ceará

Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça

Polícia Militar do Ceará atendeu a ocorrência, que não teve feridos.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra rua tranquila do Centro de Fortaleza, com alguns carros estacionados e casas em ambos os lados. Acima, um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Como Centro de Fortaleza pode voltar a ser ‘lugar de morar’

Miolo do bairro não recebia lançamento de residencial há 17 anos.

Theyse Viana
09 de Novembro de 2025
Fotografia em Juazeiro do Norte em dia de sol e calor, mostrando uma mulher caminhando pela rua com uma sombrinha vermelha para se proteger do sol.
Ceará

Ceará tem alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade; entenda

Instituto Nacional de Meteorologia aponta “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto aproximada de um candidato masculino fazendo uma prova. Ele está sentado e manuseia uma lapiseira. Imagem usada em matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Diário do Nordeste divulga gabarito extraoficial de provas do Enem 2025; confira

No primeiro dia de aplicação, são realizadas 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Redação
08 de Novembro de 2025