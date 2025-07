Com nova variante do coronavírus, quais os grupos de risco e como devem atualizar vacinação da Covid

A chegada de uma nova variante do coronavírus ao Ceará, a XFG, é um lembrete de que, mesmo sem pandemia, a Covid segue adoecendo os cearenses. Entre cepas que se adaptam para driblar as defesas do corpo, um recurso se consolida como fundamental: a vacina.

Pelo menos sete amostras de testes positivos de Covid em Fortaleza atestaram a presença da nova sublinhagem, que é prevenível pelos imunizantes disponíveis.

Antonio Silva Lima Neto, o dr. Tanta, secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, descreve que todos os casos de Covid causados pela XFG tiveram sintomas brandos, mas alerta que é indispensável proteger os grupos de risco.

“Essa nova variante vai necessariamente produzir novas internações? Não sabemos em que medida. Mas certamente, se isso ocorrer, será nos pacientes mais frágeis, dos grupos prioritários”, pontua o epidemiologista.

Ele afirma que no Ceará, mesmo com doses de vacina disponíveis o ano todo nos postos de saúde, “a procura está muito baixa”. Mais de 200 mil crianças vivem sem ter tomado nenhuma dose do imunizante anticovid, por exemplo.

Quem são os grupos de risco para Covid

Legenda: Idosos devem tomar uma dose da vacina contra Covid a cada 6 meses Foto: Fabiane de Paula

Diante do cenário, Tanta frisa que “o mais fundamental é a vacinação dos grupos prioritários, principalmente os idosos e as crianças de 6 meses até 5 anos que já tenham tomado a última dose há mais de 6 meses”.

A rejeição pelo imunizante ainda é grande. “Na campanha da gripe, a criança e o idoso vão tomar a vacina da influenza, mas recusam a de Covid. Isso é muito comum. A desinformação que circulou na pandemia ficou”, lamenta o médico.

“É o momento de estimular a vacinação para os grupos prioritários com mais de 6 meses da última dose, porque temos uma vacina nova. É muito importante”, reitera.

Enquanto a imunização para a população geral é direcionada apenas a pessoas que nunca receberam a vacina contra Covid, para os grupos específicos ela é periódica, ocorrendo da seguinte forma:

Bebês de 6 meses e crianças menores de 5 anos de idade: vacina de rotina, está no Calendário Nacional de Vacinação desde 2024;

de 6 meses e crianças menores de 5 anos de idade: vacina de rotina, está no Calendário Nacional de Vacinação desde 2024; Idosos (60 anos ou mais), imunocomprometidos, gestantes e puérperas (que tiveram bebê há até 45 dias): devem se vacinar a cada 6 meses;

(60 anos ou mais), imunocomprometidos, gestantes e puérperas (que tiveram bebê há até 45 dias): devem se vacinar a cada 6 meses; Demais grupos prioritários a partir de 5 anos de idade: dose anual.

Os grupos prioritários para a vacina contra o coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), são:

Bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 5 anos;

Gestantes e puérperas;

Idosos (60 anos ou mais);

Indígenas;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas imunocomprometidas;

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) e trabalhadores;

Pessoas privadas de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Pessoas em situação de rua.

Sintomas da variante XFG

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que, apesar de um aumento nos casos e hospitalizações pela nova variante, não há maior gravidade da doença ou resistência a tratamentos conhecidos.

No Ceará, como já reforçou Tanta, a sintomatologia dos pacientes permaneceu similar à já conhecida. Os sintomas mais comuns da Covid, de acordo com o Ministério da Saúde, são:

Febre ou calafrios;

Dor de cabeça;

Tosse;

Fadiga;

Dor no corpo.

Outros não específicos, como dor de garganta, congestão nasal ou coriza, também aparecem nos casos de Covid-19.

Como prevenir a nova variante do coronavírus

As medidas de prevenção do coronavírus já são conhecidas há, pelo menos, cinco anos. Para minimizar os riscos de disseminação da Covid, principalmente da nova variante, a Sesa lista uma série de recomendações:

Utilização de máscaras de proteção, ventilação de ambientes e higienização das mãos;

de proteção, ventilação de ambientes e higienização das mãos; Conclusão esquema vacinal básico, incluindo a dose de reforço, para todas as idades;

Continuação do esquema vacinal atualizado com a vacina bivalente ;

; Monitoramento contínuo do vírus, por meio da testagem.

Onde tomar vacina de Covid em Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza, hoje, 37 locais de vacinação contra a Covid, em diversas regionais da cidade, durante a semana. Aos sábados e domingos, apenas dois postos estão abertos para este fim. Confira:

Regional de Saúde I

Carlos Ribeiro: R. Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga

Francisco Domingos da Silva: Av. Pres. Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará

Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Airton Monte: Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema

Lineu Jucá: Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará

Regional de Saúde II

Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII: R. Belisário Távora, 42 - São João do Tauape

Aída Santos: R. Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzon

Fátima Maria Quezado: Av. Prof. Antonio Bandeira com Av. Carlos Jereissati, s/n - Praia do Futuro

Liduína Maria: R. Ramos Botelho, 601 - Papicu

Paulo Marcelo: R. 25 de Março, 607 - Centro

Flávio Marcílio: Av. Abolição, 2460 - Mucuripe

Odorico de Morais: R. Esperantina, s/n - São João do Tauape

Célio Brasil: R. Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto

Regional de Saúde III

Meton de Alencar: R. Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Waldemar de Alcântara: R. Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Clodoaldo Pinto: R. Barward Bezerra, 100 - Padre Andrade

Hermínia Leitão: R. Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha

Mariusa Silva de Sousa: R. Araçá, s/n - Bonsucesso

Regional de Saúde IV

Roberto Bruno: Av. Borges de Melo, 910 - Fátima

Dom José Bezerra Coutinho: R. Primeiro de Janeiro, s/n - Parangaba

Valdevino de Carvalho: Rua Guará, s/n - Itaoca

Oliveira Pombo: R. Rio Grande do Sul, s/n - Pan Americano

Turbay Barreira: R. Gonçalo Souto, 420 - Vila União

Dom Aloísio Lorscheider: R. Betel, 1895 - Itaperi

Regional de Saúde V

Rita Maria Lemos Coelho: R. Geci Freitas Monteiro, em frente ao número 267 - Canindezinho

Pontes Neto: R. 541-E - Conj. Ceará II

Argeu Herbster: R. Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim

Luíza Távora: Tv. São José, 940 - Mondubim

Luciano Torres de Melo: R. Delta, 365 - Manuel Sátiro

Regional de Saúde VI

Mattos Dourado: Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz

Messejana: R. Guilherme Alencar s/n - Messejana

César Cals de Oliveira: R. Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança

Melo Jaborandi: R. 315, 80 - Jangurussu

Márcia Maria: R. Odilon Guimarães, 1773 - Curió

Padre Alberto Trombini: Av. Dep. Paulino Rocha, s/n - Cajazeiras

Sítio São João: R. Verde Cinco, 71 - Jangurussu

Finais de semana e feriados