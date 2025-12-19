Trem de carga e carro colidem no bairro Vila União, em Fortaleza

Um trem cargueiro e um carro colidiram em uma linha férrea, na noite dessa quinta-feira (18), na rua Almirante Rufino, no bairro Vila União, em Fortaleza. A locomotiva chegou a arrastar o automóvel por alguns metros. Segundo moradores da região, havia um casal dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido. Um vídeo mostra que o único dano material foi uma porta quebrada. Em nota, a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) disse que o "veículo avançou na passagem em nível, se chocando com o trem de carga da empresa", que "fez uso de buzina e sinalização luminosa, além de redução de velocidade".

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.