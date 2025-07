Vacina quadrivalente contra meningite passa a ser ofertada para crianças a partir de 1 ano

A partir desta terça-feira (1º), a vacina meningocócica ACWY passa a ser ofertada para todas as crianças a partir de um ano pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança ampliou a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria que causa a meningite.

Atualmente, o esquema vacinal inclui duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses, e um reforço quando o bebê completa 12 meses. Porém, com a atualização, este reforço será feito com a vacina quadrivalente ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y.

"A vacina ACWY, antes aplicada apenas na adolescência, passa a ser ofertada também para crianças de até um ano. Isso reforça o compromisso do Ministério com a proteção da população e o enfrentamento da doença", justificou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A mudança, porém, não exige a revacinação de crianças que já receberam o reforço anterior com a meningocócica C. Elas seguirão o calendário vigente e receberão novos reforços do imunizante conforme a faixa etária e as recomendações futuras.

Veja também Ceará Veja 5 doenças contagiosas que têm vacinas gratuitas na rede pública o ano todo

Vacinação em Fortaleza

Segundo a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), dados do Sistema de Informações do Fastmedic apontam que, até março deste ano, 6,6 mil crianças foram vacinadas contra a doença, o correspondente a 87,6% do público-alvo.

"A ampliação da vacina ACWY representa um avanço importante na prevenção da meningite em nossa cidade. Estamos trabalhando para garantir que todas as crianças na idade recomendada tenham acesso à imunização com segurança”, garantiu Vanessa Soldatelli, coordenadora de Imunização da SMS.

Neste novo momento, pais e responsáveis de crianças de até um ano já podem procurar os 134 postos de saúde da Capital para aplicar o imunizante. Os locais estão abertos de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Aos fins de semana e feriados, a vacinação é feita em apenas dois postos de saúde: Geraldo Madeira Sobrinho, no Pio XII, e Maurício Mattos Dourado, no Edson Queiroz. É preciso apresentar o documento oficial da criança e a caderneta de vacinação.

Veja também Ceará Fortaleza concentra metade dos casos de meningite no Ceará neste ano; veja sintomas e como prevenir

Meningite no Brasil

Neste ano, até o momento, o Brasil registrou 4,4 mil casos de meningite, sendo 1,7 mil do tipo bacteriana, 1,5 mil do tipo viral e 1 mil por outras causas ou tipos não identificados.

Além da meningocócica, outras vacinas disponíveis no SUS e que ajudam a proteger contra formas da doença são a BCG, a Penta e a Pneumocócicas (10, 13 e 23-valente).

Veja também Ser Saúde Cartão do SUS: como emitir o documento que garante acesso à saúde pública

O que é a meningite?

A meningite é uma infecção grave das membranas que envolvem a medula espinhal e o cérebro. As causas são variadas, podendo ser por bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas também pode ter origem não infecciosa, como em casos de câncer, lúpus, reações a medicamentos, traumatismos cranianos ou cirurgias cerebrais.

Contudo, as meningites bacterianas são as mais comuns, principalmente no outono e no inverno, enquanto as virais predominam na primavera e no verão.

A principal forma de prevenção é a vacina.

Veja o calendário vacinal infantil contra a meningite