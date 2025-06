O Cartão Nacional de Saúde (CNS), mais conhecido como Cartão do SUS, é a porta de entrada para o sistema público de saúde no Brasil. Com o cartão em mãos, o cidadão consegue marcar consultas, realizar exames, ser internado ou retirar medicamentos gratuitos ou com desconto nas farmácias populares.

Apesar da importância, muita gente ainda tem dúvidas sobre como emitir o documento, quem pode solicitar e por quais canais. Por isso, o Diário do Nordeste mostra como o processo para obter o cartão é simples.

Por que fazer o Cartão do SUS?

O documento serve como um registro pessoal e único no banco de dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele concentra informações sobre atendimentos, vacinas, prescrições e procedimentos realizados em qualquer unidade de saúde do País. Além disso, facilita o acesso a políticas públicas de saúde e permite ao Ministério da Saúde organizar melhor os serviços oferecidos à população.

Quem pode solicitar o Cartão do SUS?

Todos os cidadãos brasileiros têm direito ao Cartão do SUS. Estrangeiros que vivem legalmente no Brasil também podem solicitar. Em caso de menores de idade, é necessário estar acompanhado de um responsável legal.

É importante se atentar que o uso do cartão é pessoal e intransferível. Em caso de mudança de endereço, o titular deve procurar a unidade de saúde mais próxima para atualizar os dados.

Como fazer o Cartão do SUS?

O atendimento é feito, em geral, nas unidades básicas de saúde (UBS), centros de saúde da família (CSF) ou diretamente na secretaria municipal de saúde, gratuitamente. O interessado deve apresentar:

Documento de identificação com foto (como RG ou CNH);

CPF;

Comprovante de residência atualizado.

Dá para fazer pela internet?

Sim. De acordo com o Ministério da Saúde, o Cartão do SUS está automaticamente vinculado ao CPF e pode ser consultado pela internet, sem necessidade de solicitação presencial ou emissão física. Segundo a pasta, o número do CNS está disponível de forma digital por meio do aplicativo Meu SUS Digital, gratuito para celulares Android e iOS. O mesmo serviço pode ser acessado pelo navegador, no site do Meu SUS Digital.

Como consultar o número do Cartão do SUS:

Pelo celular:

Baixe o aplicativo Meu SUS Digital (disponível para Android e iOS);

Faça login através da conta gov.br;

No perfil do usuário, o número do Cartão do SUS (CNS) aparecerá automaticamente.

Pelo computador:

Acesse o site do Meu SUS Digital;

Faça login com a conta gov.br;

O número do CNS estará disponível no seu perfil.

E quem não tem CPF?

Para pessoas sem CPF, como estrangeiros em situação irregular, indígenas ou pessoas em situação de rua, ainda é necessário procurar uma unidade de saúde do SUS. Nestes casos, o número do CNS pode ser gerado com um identificador alternativo, de forma presencial e gratuita.

E se eu perder o cartão?

Caso o documento seja extraviado ou danificado, basta procurar uma UBS com os documentos pessoais e solicitar a segunda via. A reemissão é rápida e gratuita.

*Estagiária sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari