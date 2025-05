Implanon gratuito em Fortaleza? Saiba quem pode colocar o implante contraceptivo pelo SUS

O Implanon, método contraceptivo de longa duração, está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em algumas unidades de saúde de Fortaleza — mas o acesso não é imediato nem irrestrito. Voltado principalmente para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social, o implante subdérmico é oferecido em unidades da rede municipal de saúde mediante avaliação por equipes multiprofissionais.

O Diário do Nordeste explica a seguir como funciona o acesso ao Implanon, quem pode receber o método de forma gratuita e quais outros anticoncepcionais estão disponíveis nos postos de saúde da Capital.

O que é o Implanon?

O Implanon é um bastão pequeno, com cerca de 4 centímetros, inserido sob a pele do braço. Ele libera doses regulares de hormônio (etonogestrel) e tem duração de até três anos. O método é considerado seguro e eficaz para prevenção de gravidez, recomendado principalmente para quem busca uma contracepção de longo prazo e com baixa manutenção.

Desde 2021, o Ministério da Saúde incorporou oficialmente o Implanon ao SUS, mas com um recorte específico: mulheres adultas entre 18 e 49 anos, em situação de alta vulnerabilidade. Entre os grupos prioritários estão mulheres em situação de rua; com HIV/aids em uso de dolutegravir ou talidomida; privadas de liberdade; trabalhadoras do sexo; e em tratamento de tuberculose com aminoglicosídeos.

A oferta faz parte de um programa de assistência em desenvolvimento, associado às políticas já existentes de planejamento reprodutivo.

Por que Fortaleza implantou esse método em adolescentes?

Em Fortaleza, a aplicação do método tem um recorte diferente. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) adotou o Implanon como estratégia adicional de prevenção à gravidez entre adolescentes e jovens. O foco está em pessoas entre 10 e 19 anos, incluindo puérperas no pós-parto, caso atendam critérios previamente definidos pelas equipes de saúde. Em 2025, até esta terça-feira (27), já foram aplicados 937 implantes em mulheres do público-alvo.

Segundo a SMS, a escolha pelo implante subdérmico se justifica por sua alta eficácia, segurança e praticidade, especialmente entre adolescentes, que enfrentam dificuldades para manter o uso contínuo de métodos tradicionais, como pílulas ou preservativos.

Ainda de acordo com a secretaria, não há previsão, no momento, para estender a oferta do implante a outras faixas etárias.

PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

A iniciativa em Fortaleza busca enfrentar os altos índices de gravidez na adolescência. Segundo a Prefeitura, entre 2022 e 2024, Fortaleza registrou 8.883 nascidos vivos de mães adolescentes, com idade entre 10 e 19 anos.

O número, porém, vem caindo: foram 3.133 em 2022, 3.032 em 2023 e 2.718 em 2024. Em 2025, até o momento, são 1.086 partos de mães adolescentes, com expectativa de queda no número em relação ao ano anterior.

O acesso ao método é para qualquer adolescente?

Não. O implante subdérmico é destinado a adolescentes e jovens entre 10 e 19 anos, desde que atendam critérios previamente definidos pelas equipes de saúde dos postos e maternidades da rede pública. Além disso, também é oferecido no pós-parto para puérperas da mesma faixa etária.

A seleção é feita por avaliação clínica e social, e não há implantação por livre demanda. Ou seja: é necessário passar por uma triagem com equipe multiprofissional, geralmente formada por médicos e enfermeiros, para ter direito ao método.

Critérios para colocar o Implanon em Fortaleza

Ter entre 10 e 19 anos;

Estar em situação de vulnerabilidade social;

Estar em risco elevado de gravidez não planejada;

Ter dificuldade de adesão a métodos contraceptivos tradicionais;

Passar por avaliação com equipe multiprofissional de saúde;

Ser puérpera na faixa etária de 10 a 19 anos (pós-parto);

Receber indicação médica para o uso do método;

Concordar com o uso após orientação da equipe de saúde.

Onde conseguir o Implanon em Fortaleza?

A aplicação é feita em postos de saúde e maternidades municipais, mas não são todas as unidades que realizam o procedimento. A SMS orienta que a jovem ou responsável procure o posto de saúde mais próximo, leve o Cartão do SUS e passe pela avaliação inicial com a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Se for identificada como parte do público-alvo, a adolescente será encaminhada para a unidade onde o implante será realizado.

Como buscar atendimento para avaliar a inserção do Implanon?

Vá até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima;

Leve o Cartão do SUS, documento com foto e CPF;

Solicite uma avaliação para métodos contraceptivos;

Caso se encaixe nos critérios para o Implanon, será feito o encaminhamento.

E os outros métodos contraceptivos?

Além do Implanon, os postos de saúde de Fortaleza oferecem gratuitamente os seguintes métodos para o público geral:

Anticoncepcionais orais (minipílula, combinada e de emergência);

Anticoncepcionais injetáveis (mensais e trimestrais);

DIU (dispositivo intrauterino);

Preservativos (internos ou externos).

A escolha do método mais adequado depende da avaliação médica individualizada e está disponível para todas as faixas etárias.

