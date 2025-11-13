Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

7 alimentos surpreendentes que ajudam a espantar o mau humor

No Dia do Mau Humor, saiba como aliviar os sintomas da irritabilidade.

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ser Saúde
foto de mulher segurando vegetais verde-escuros na mão, tomando suco de frutas cítricas. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Legenda: Vegetais verde-escuros e frutas cítricas estão entre os alimentos aliados para a manutenção do bom humor.
Foto: Wayhome Studio/Shutterstock..

Nem sempre é fácil manter o bom humor em meio à correria do dia a dia, mas a alimentação pode ser uma grande aliada nessa missão. Segundo especialistas, alguns alimentos têm o poder de influenciar diretamente o bem-estar.

Isso acontece graças a nutrientes que estimulam a produção de neurotransmissores ligados à disposição, felicidade e ao equilíbrio emocional, como a serotonina e a dopamina.

Em contrapartida, uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras refinadas pode aumentar a inflamação e prejudicar a microbiota intestinal, contribuindo para sintomas de ansiedade, irritabilidade e fadiga.

"O que colocamos no prato tem efeito direto sobre o cérebro. Uma alimentação equilibrada pode reduzir o mau humor e o estresse, contribuindo para dias mais leves e felizes", afirma a nutricionista Laíta Babio.

Em alusão ao Dia Mundial do Mau Humor, celebrado nesta quinta-feira (13), a profissional explica como alguns alimentos podem melhorar o ânimo de forma natural e reduzir sintomas de estresse.

Com base nessa relação entre nutrição e saúde mental, ela aponta 7 alimentos que auxiliam na manutenção do bom humor e explica de que forma cada um deles atua no organismo.

Confira a seguir quais são eles e como podem contribuir para o seu dia a dia.

1) Chocolate amargo

foto de chocolate amargo. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Legenda: O chocolate ajuda a aliviar sintomas do estresse e ansiedade devido à liberação da dopamina.
Foto: Leszek Kobusinski/Shutterstock.

O chocolate amargo contém teobromina e feniletilamina, compostos que estimulam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados à sensação de prazer e felicidade.

“Consumido com moderação, ele é um aliado para elevar o humor e reduzir a ansiedade”, orienta a nutricionista Laíta Babio, do Espaço Hi.

2) Oleaginosas (castanhas, nozes e amêndoas)

Ricas em magnésio, ômega-3 e triptofano, as oleaginosas ajudam a regular a função cerebral e a reduzir o estresse, atuando na prevenção da irritabilidade e da fadiga mental.

3) Peixes gordurosos (salmão, sardinha e atum)

foto de mesa posta com peixe, salada e frutas. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Legenda: Peixes são ricos em ômega-3 e têm função anti-inflamatória.
Foto: Soloviova Liudmyla/Shutterstock.

Fontes de ômega-3, esses peixes fortalecem as membranas das células cerebrais e favorecem a liberação equilibrada de neurotransmissores.

“Estudos mostram que quem consome ômega-3 regularmente apresenta menos sintomas de depressão e mau humor”, afirma a especialista.

4) Frutas cítricas

Laranjas, limões e tangerinas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A vitamina C também tem ação antioxidante, protegendo o cérebro de danos causados pelo estresse oxidativo.

5) Iogurte e probióticos

foto de mulher comendo iogurte. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Legenda: Os iogurtes naturais, ricos em probióticos, ajudam no funcionamento do intestino.
Foto: AYO Production/Shutterstock.

O intestino é conhecido como o "segundo cérebro", e a microbiota intestinal influencia diretamente o humor.

“Probióticos presentes em iogurtes naturais e kefir estimulam a produção de serotonina e ajudam a reduzir ansiedade e irritação”, observa Laíta.

6) Aveia

Rica em fibras e triptofano, a aveia auxilia na produção de serotonina e promove sensação de calma e bem-estar.

“Além disso, por ter digestão mais lenta, evita picos de glicose no sangue, que podem causar irritabilidade e oscilações de humor”, completa a profissional.

7) Vegetais verde-escuros (couve, espinafre e brócolis)

Esses vegetais são fontes de ácido fólico e magnésio, nutrientes que participam da síntese de serotonina e dopamina.

“O consumo regular melhora a disposição e reduz sintomas de desânimo e cansaço mental”, afirma Laíta Babio.

Qual a relação entre alimentação, emoções e bem-estar?

A alimentação e as emoções estão profundamente interligadas por meio do eixo intestino-cérebro, um sistema de comunicação bidirecional que envolve o sistema nervoso, o sistema imunológico e o microbioma intestinal.

Conforme a especialista, o que comemos afeta diretamente a produção de neurotransmissores, a resposta inflamatória e o equilíbrio hormonal, todos essenciais para o equilíbrio emocional e mental.

Uma alimentação natural e anti-inflamatória, rica em frutas, vegetais, leguminosas, oleaginosas e peixes, favorece o equilíbrio emocional e melhora o bem-estar.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Conheça 16 alimentos que ajudam a aliviar sintomas da ansiedade

teaser image
Culinária

Não jogue fora! Veja 7 receitas com cascas de frutas para uma alimentação diferenciada

Como a alimentação influencia o humor?

A nutricionista esclarece que o humor depende do equilíbrio químico cerebral e da adequada síntese de neurotransmissores. Para que substâncias como a serotonina (ligada à calma e à satisfação) e a dopamina (associada à motivação e prazer) sejam produzidas, o organismo precisa de nutrientes específicos obtidos pela alimentação.

"O intestino é responsável por produzir cerca de 90% da serotonina do corpo, o que mostra como a saúde intestinal tem impacto direto no estado de humor. Alimentos ricos em fibras, probióticos e prebióticos ajudam a manter uma microbiota saudável e, consequentemente, um cérebro mais equilibrado emocionalmente", destaca Laíta Babio.

Qual o papel dos neurotransmissores?

Os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem sinais entre as células nervosas, regulando funções como sono, apetite, concentração e emoção. Saiba mais sobre eles abaixo:

• Serotonina: conhecida como o “hormônio da felicidade”, promove sensação de calma, bem-estar e regula o sono e o apetite. Sua produção depende do aminoácido triptofano, presente em alimentos como banana, aveia, grão-de-bico, castanhas e cacau.

• Dopamina: está ligada à motivação, prazer e foco. É produzida a partir do aminoácido tirosina, encontrado em alimentos como abacate, ovos, queijos, carnes magras e sementes de abóbora.

Quando há deficiência de nutrientes ou excesso de estresse e inflamação, a produção desses neurotransmissores é reduzida, o que pode afetar o humor e a disposição.

Quais nutrientes favorecem o bom humor?

Diversos micronutrientes e compostos bioativos participam da regulação do humor, entre eles:

  • Triptofano: precursor da serotonina (banana, aveia, grão-de-bico, castanhas, cacau);
  • Tirosina: precursora da dopamina (abacate, ovos, queijos, carnes, sementes);
  • Magnésio: essencial para a função neuromuscular e controle do estresse (espinafre, amêndoas, cacau, abacate);
  • Vitaminas do complexo B (B6, B9 e B12): cofatores na produção de neurotransmissores (folhas verdes, cereais integrais, ovos, leguminosas);
  • Ômega-3: melhora a comunicação entre neurônios e reduz inflamação (peixes gordos, linhaça, chia);
  • Antioxidantes (vitamina C, E, polifenóis): reduzem o estresse oxidativo e a inflamação (frutas vermelhas, uvas, azeite, chá verde).

"Uma dieta equilibrada, variada e natural é, portanto, uma das mais poderosas estratégias para promover equilíbrio emocional e bem-estar duradouro", finaliza a nutricionista.

Assuntos Relacionados
foto de mulher segurando vegetais verde-escuros na mão, tomando suco de frutas cítricas. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Ser Saúde

7 alimentos surpreendentes que ajudam a espantar o mau humor

No Dia do Mau Humor, saiba como aliviar os sintomas da irritabilidade.

Raísa Azevedo
Há 10 minutos
Mulher corredora apoia as mãos na lombar.
Ser Saúde

Sua lombar implorou por socorro? O resgate chegou

Cerca de 30% a 50% dos corredores de rua ou na esteira relatam dor na lombar durante a atividade.

Luana Severo
12 de Novembro de 2025
Foto da fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ser Saúde

Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.

Redação
12 de Novembro de 2025
Atleta faz exercício de mobilidade do quadril ao ar livre.
Ser Saúde

Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Trabalhar a mobilidade melhora a amplitude articular e a eficiência do movimento.

Luana Severo
11 de Novembro de 2025
Pessoa analisando batimentos cardíacos por meio do celular e do relógio esportivo.
Ser Saúde

Exercícios de tiro e HIIT para aumentar o VO2 máximo disponível no app de saúde

VO2 máximo é a medida padrão de capacidade aeróbica e indica como está condicionamento físico.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Ser Saúde

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Raísa Azevedo
11 de Novembro de 2025
Imagem de tâmara para matéria sobre tâmara como substituto natural do açúcar e aliada no pré-treino.
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

Fruta deve ser consumida de 15 a 30 minutos antes do treino.

Beatriz Rabelo
10 de Novembro de 2025
Cartelas de medicamentos.
Ser Saúde

Paracetamol na gravidez não causa autismo, mostra estudo

A falsa informação partiu do presidente dos Estados Unidos.

Redação e AFP
10 de Novembro de 2025
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma mulher com um sensor de diabetes para uma matéria sobre quais os tipos de diabetes.
Ser Saúde

Quais os tipos de diabetes?

Entenda as principais diferenças.

foto de mulher manuseando suplemento em comprimido com as mãos.
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

Especialistas indicam quem pode usar substâncias, riscos e possíveis sintomas.

Raísa Azevedo
31 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher coçando a cabeça para uma matéria sobre coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo

Conheça medidas para evitar coceira.

foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Beatriz Rabelo
27 de Outubro de 2025
Imagem de um nariz com uma lesão para matéria sobre queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele.
Ser Saúde

Queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele

Lesão pré-cancerígena afeta a parte mais superficial da pele, mas acende alerta para cuidados.

Beatriz Rabelo
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher diabética com sensor para matéria sobre novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar.
Ser Saúde

Novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar

Sensor Accu-Chek SmartGuide possui uma tecnologia inédita para pacientes com diabetes.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Cerveja colocadas em cima do balcão de madeira de um bar
Ser Saúde

Cerveja sem álcool ou low alcohol? Qual a diferença e como escolher

Quantidades específicas de álcool em cada bebida podem ser definidoras para os consumidores