Beterraba: benefícios, como consumir e por que é boa para o coração

Colorida, versátil e altamente nutritiva, a beterraba é considerada um alimento funcional. Segundo a nutricionista Renata Gondim*, ela é rica em nitratos, polifenóis, fibras, folato (B9), manganês, potássio e antioxidantes potentes.

10 benefícios da beterraba para a saúde

Esses compostos contribuem diretamente para:

Melhora da saúde cardiovascular Ação anti-inflamatória Forte ação antioxidante Melhora da digestão e do trânsito intestinal Contribuição para a saúde da microbiota Apoio ao sistema imunológico Redução da pressão arterial Proteção dos vasos sanguíneos Aumento da disposição Melhora da performance esportiva, especialmente em atividades de alta intensidade

Como consumir beterraba no dia a dia

Renata sugere incluir a beterraba de formas simples e variadas:

Cozida em cubos para saladas com azeite, limão e sementes.

Ralada crua em saladas com cenoura, maçã ou repolho.

Assada, preservando mais nutrientes que a versão cozida em água.

Sucos, como: beterraba + cenoura + gengibre + limão; e beterraba + maçã + limão

Patês, como homus de grão-de-bico com beterraba (o “homus rosa”).

Receitas salgadas, como risotos, purês, panquecas e bowls.

Beterraba faz bem para o coração?

Sim, e muito. A beterraba se destaca pela alta concentração de nitratos, que no organismo se transformam em óxido nítrico, composto responsável por:

promover vasodilatação;

reduzir a resistência vascular;

auxiliar na redução da pressão arterial;

proteger vasos e artérias.

Além disso, as betalaínas reforçam o efeito antioxidante e anti-inflamatório, protegendo os vasos contra estresse oxidativo e processos que levam à aterosclerose.

A nutricionista, porém, ressalta que esses benefícios só são sustentados se a beterraba fizer parte de uma alimentação equilibrada: não adianta incluí-la em uma dieta rica em ultraprocessados.

Contraindicações e cuidados

Alguns grupos devem ter cautela ou orientação profissional antes de consumir beterraba regularmente:

Pessoas com histórico de cálculos renais, especialmente de oxalato de cálcio

Indivíduos com doença renal crônica (estágios 3 a 5)

Pessoas com hipotensão ou que utilizem múltiplos anti-hipertensivos

Indivíduos com alergia ao alimento

Perguntas frequentes

Posso tomar suco de beterraba todos os dias?

Em geral, sim, desde que o consumo seja moderado (150–250 mL/dia). Estudos mostram boa tolerância e benefícios após 1 a 4 semanas de consumo diário. Pessoas com cálculo renal ou doença renal crônica devem consultar um médico.

Beterraba crua é melhor que cozida?

Depende do objetivo:

Crua: maior retenção de vitamina C e nitratos, mais antioxidantes, mais mastigação e saciedade.

Cozida ou assada: melhor digestibilidade, preserva betalaínas (especialmente quando assada), mais adequada para quem tem sensibilidade intestinal.

A recomendação é variar as formas de preparo.

Beterraba ajuda na anemia?

Ao contrário do mito, a beterraba não é fonte relevante de ferro. A associação ocorre por causa da cor vermelha, mas ela não substitui alimentos ricos em ferro, muito menos o tratamento medicamentoso em casos de anemia.

É verdade que beterraba melhora o desempenho nos treinos?

Sim. O nitrato da beterraba melhora a entrega de oxigênio ao músculo, aumenta a eficiência mitocondrial e eleva o tempo até a exaustão, especialmente em exercícios intensos. A dose usada em estudos é de 300–600 mg de nitrato/dia, equivalente a 70–140 mL de suco concentrado, consumida 2 a 3 horas antes do treino.

*Renata Gondim é nutricionista e ajuda mulheres 35+ a perderem peso ativando a tireoide e o metabolismo lento.