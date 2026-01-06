Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa autoriza estudo com remédio para tratar lesão na medula

Pesquisa avaliará a segurança do uso de polilaminina em humanos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:22)
Ser Saúde
Homem em cadeira de rodas, vestido com camisa verde e jeans, impulsionando-se em um espaço público.
Legenda: Avaliação busca verificar os riscos potenciais aos quais os pacientes poderão estar expostos ao usar substância.
Foto: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nessa segunda-feira (5), início do estudo clínico para avaliar a segurança do uso do remédio polilaminina no tratamento de lesão na medula ou na coluna vertebral.  

Pesquisas preliminares da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável por desenvolver o medicamento, apresentaram resultados promissores na recuperação de movimentos em pacientes com trauma raquimedular agudo (TRM)

A condição pode causar paralisia dos membros inferiores (paraplegia) ou afetar os quatro membros — braços e pernas — e o tronco (tetraplegia), conforme detalha uma publicação do jornal especializado Coluna/Columna.

O estudo clínico é uma investigação científica que envolve a participação de seres humanos e é essencial para avaliar a segurança e a eficácia de novos medicamentos, vacinas, equipamentos médicos ou procedimentos. 

Marco histórico

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que a decisão da agência é um marco importante, especialmente para pessoas com lesão medular aguda e crônica

"A aprovação, pela Anvisa, de um estudo desenvolvido em uma universidade pública tem potencial para revolucionar o tratamento no SUS e no país", destacou.

Como será o estudo?

O estudo clínico de fase 1 da polilaminina será realizado em cinco pacientes voluntários, com idades entre 18 e 72 anos, e lesões agudas completas da medula espinhal torácica entre as vértebras T2 e T10, com indicação cirúrgica ocorrida há menos de 72 horas da lesão. 

Os locais de realização ainda serão definidos pelo laboratório Cristália, empresa responsável por patrocinar a pesquisa.

Segundo a Anvisa, na análise será utilizada a laminina 100 μg/mL na forma de solução injetável, que deve ser diluída antes do uso em um diluente específico para se obter a polilaminina ou laminina polimerizada em solução para administração intramedular única, diretamente na área lesionada. 

Veja também

teaser image
Carol Melo

Quer se exercitar em 2026? Saiba como começar sem sobrecarregar o coração

teaser image
Ser Saúde

Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

O que é a polilaminina?

A polilaminina é uma proteína produzida por diversos animais, inclusive pelos seres humanos, e está envolvida em diversas atividades biológicas no organismo.

Na formulação a ser testada no estudo, será utilizada a laminina extraída de placenta humana. A laminina é a substância que forma a polilaminina.

Objetivo do estudo é avaliar segurança

É importante destacar que, neste momento, o estudo proposto ainda é insuficiente para avaliar a eficácia do medicamento no tratamento de lesão medular

Segundo a Anvisa, o foco inicial da pesquisa é verificar a segurança do produto. A depender dos resultados da fase 1, ela poderá avançar para as etapas de fase 2 e 3, que têm o objetivo de comprovar a eficácia do medicamento.

A avaliação busca verificar os riscos potenciais aos quais os pacientes poderão estar expostos, para serem adotadas medidas de minimização desses riscos ou a reavaliação por parte da empresa e investigadores sobre a viabilidade do prosseguimento do estudo. 

Para avaliação do perfil de segurança, é fundamental o monitoramento de eventos adversos, que devem ser observados e avaliados pela equipe de pesquisadores e pela Cristália.

Assuntos Relacionados
Homem em cadeira de rodas, vestido com camisa verde e jeans, impulsionando-se em um espaço público.
Ser Saúde

Anvisa autoriza estudo com remédio para tratar lesão na medula

Pesquisa avaliará a segurança do uso de polilaminina em humanos.

Redação
Há 1 hora
Duas caixas do medicamento Wegovy (semaglutida), uma de 1.7 mg e outra de 1 mg, utilizadas para perda de peso ou diabetes.
Ser Saúde

Versão em comprimido do Wegovy é aprovada nos EUA

Conheça diferenças entre versão oral e injetável do medicamento antiobesidade.

Redação e AFP
23 de Dezembro de 2025
Imagem de uma mulher apresentando dor de cabeça para matéria sobre AVC em mulheres.
Ser Saúde

Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

Especialistas alertam para presença de distúrbios de humor e enxaqueca.

Beatriz Rabelo
22 de Dezembro de 2025
copo de vidro com água, em destaque, segurado por mão de pessoa que aparece desfocada ao fundo.
Ser Saúde

Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Especialista orienta como se proteger do calor intenso e curtir passeios ao ar livre com saúde.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada no sofá, coberta com manta, segurando termômetro e lenço, com caixa de lenços à frente.
Ser Saúde

Quatro casos da gripe K são confirmados no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, novo subtipo ainda não possui evidências de associação a casos mais graves.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cápsulas brancas revestidas jogadas em cima de uma mesa branca.
Ser Saúde

Entenda as diferenças entre suplementos e medicamentos

Definições são importantes para garantir tratamentos adequados.

Imagem de pessoa gripada.
Ser Saúde

Gripe k: veja principais sintomas da nova variante da Influenza

Surgimento de nova variante fez a OMS emitir alerta global.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Canetas injetoras de Ozempic e Wegovy, com uma fita métrica rosa ao redor, simbolizando a relação com perda de peso e tratamento de diabetes.
Ser Saúde

STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico

Entenda o que muda para os consumidores e o SUS com a decisão.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Idosa tossindo deitada na cama.
Ser Saúde

O que é a gripe K?

Conheça a nova variação do vírus da Influenza.

Caneta emagrecedora. Imagem usada em matéria onde Anvisa aprova o medicamento Wegovy para tratamento de gordura no fígado.
Ser Saúde

Anvisa aprova Wegovy para o tratamento de gordura no fígado

A semaglutida é o princípio ativo do Wegovy, assim como no caso do Ozempic.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Pílulas brancas revestidas e dispostas em um fundo de cor branca iluminado.
Ser Saúde

Por que a Anvisa proibiu o Insupril? Entenda os motivos legais e os alertas

Suplemento foi proibido nacionalmente após propaganda enganosa.

Enfermeira vacina homem e mostra a ele o frasco do imunizante.
Ser Saúde

O que é a gripe K que fez a OMS emitir alerta global

Os sintomas são semelhantes aos outros subtipos do vírus influenza.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Imagem de um processo de clareamento dos dentes.
Ser Saúde

Alimentos que mancham os dentes: conheça 7 opções e o que fazer para evitar

Especialista alerta que bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte dos dentes.

Beatriz Rabelo
13 de Dezembro de 2025
Protetor solar, óculos escuros e chapéus de palha sobre areia da praia.
Ser Saúde

Proteção solar no Ceará

Entenda o que é FPS e saiba os horários seguros para exposição

Fórmula em pó na cor branca com medidor transparente dentro de um saco de armazenamento.
Ser Saúde

Anvisa proíbe suplemento e fórmula infantis; veja produtos

Agência apontou erros de rotulagem e na composição.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto de mulher com mancha segurando o braço.
Ser Saúde

Melanoma, basocelular e espinocelular: saiba diferenças entre os tipos de câncer de pele

Exposição solar é o principal fator de risco da doença.

Raísa Azevedo
11 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vacina para matéria sobre imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan com registro publicado pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa publica registro da vacina brasileira contra a dengue

Imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Redação e Agência Brasil
08 de Dezembro de 2025
Foto de um homem com esteroides, medicamentos para performance e suplementos de testosterona. Seringas, itens de saúde e um atleta utilizando medicação para treino, incluindo hormônios de força e injeções voltadas ao desempenho esportivo.
Ser Saúde

Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

Ação fiscal também suspendeu medicamentos manipulados.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Gengibre, limões frescos e folhas de hortelã sobre uma tábua de corte de madeira, com um cabo de faca à vista.
Ser Saúde

Gengibre: veja benefícios, como usar no dia a dia e se ajuda a emagrecer

Termogênico, anti-inflamatório e digestivo, o gengibre pode apoiar imunidade, conforto intestinal e até o emagrecimento quando aliado a bons hábitos.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Beterraba fresca em fundo de madeira
Ser Saúde

Beterraba: benefícios, como consumir e por que é boa para o coração

Rica em nitratos, fibras e antioxidantes, a beterraba favorece a saúde cardiovascular e pode até melhorar a performance física.

Redação
04 de Dezembro de 2025