Prevenção ao câncer colorretal: sintomas, exames e como reduzir os riscos

O câncer colorretal tem alta incidência no Brasil e no mundo, sendo importante fazer o rastreamento de forma precoce para garantir uma melhor resposta ao tratamento. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que mais de 53 mil brasileiros devem ser diagnosticados com esse tipo de câncer por ano até 2028.

Apesar de ser conhecido por evoluir de modo silencioso, esse tipo de câncer tem altas chances de cura quando detectado precocemente. Alguns fatores podem estar relacionados, como obesidade, sedentarismo e dieta pobre em fibras.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o cirurgião oncológico Heládio Feitosa* citou hábitos que ajudam a prevenir a doença e alertou também sobre o período para realizar o exame.

Dentre alguns casos recentes de famosos que faleceram em decorrência da doença, estão os artistas James Van Der Beek, ator de "Dawson's Creek", e a cantora Preta Gil.

O que é o câncer colorretal e por que ele preocupa?

O câncer colorretal é um tumor maligno que afeta o intestino grosso, principalmente a região do cólon e do reto. Conforme Heládio Feitosa, este é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres em alguns estudos realizados com compilados de casos.

"Ele é preocupante por ser potencialmente fatal quando descoberto em estágios avançados e por ser muito frequente", detalhou.

Quais os fatores de risco para o câncer colorretal?

Dentre os principais fatores de risco para o câncer colorretal, estão:

Tabagismo;

Obesidade;

Sedentarismo;

Doença inflamatória intestinal;

Alimentos industrializados, como embutidos ou em conserva;

História familiar e síndromes genéticas como a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch.

Além disso, fatores como baixo consumo de fibras e o consumo excessivo de álcool podem influenciar.

Principais sintomas que não devem ser ignorados

Em estágios iniciais, essa doença costuma ser silenciosa. Por isso, o especialista reforça a importância da prevenção.

Já em estágios avançados, o paciente pode apresentar sangramento nas fezes e mudança no hábito intestinal, registrando constipação ou diarreia. Além disso, também pode ter massa abdominal e, em caso de pessoas acima de 40 anos, anemia por falta de ferro.

Legenda: Em estágios avançados, o paciente pode apresentar sangramento nas fezes e mudança no hábito intestinal. Foto: Shutterstock/Jo Panuwat D.

Quem deve fazer exame e a partir de que idade

A colonoscopia deve ser realizada por todas as pessoas acima de 45 anos que não tenham história familiar de câncer colorretal ou que não tenham síndromes genéticas relacionadas a este tipo de câncer. No caso de quem tem histórico na família, é necessário antecipar o procedimento.

De quanto em quanto tempo é preciso repetir a colonoscopia?

Após realizar a primeira colonoscopia, é preciso repetir de 5 a 10 anos caso venha normal ou com poucas alterações benignas, explicou o cirurgião oncológico.

Que hábitos ajudam a reduzir o risco e prevenir a doença?

Heládio Feitosa ainda listou alguns hábitos que ajudam na prevenção. Segundo ele, a lista inclui:

Alimentação saudável ;

; Prática de esportes;

Não fumar;

Realizar o rastreio colonoscópico.

Por que os casos em jovens estão aumentando?

Há uma tendência mundial de aumento dos casos em pacientes jovens, segundo Heládio. "Grande parte disto se deve a hábitos de vida ocidental que levam a sobrepeso e obesidade, sedentarismo e excesso de consumo de alimentos industrializados", disse.

Só idosos têm câncer colorretal?

As ocorrências são mais comuns em pacientes idosos. No entanto, esse tipo de câncer também pode ser registrado em pacientes mais jovens, principalmente acima dos 40 anos.

Hemorróida pode virar câncer?

Não. Heládio explica que as hemorróidas não têm correlação com câncer colorretal e não se transformam em câncer.

Legenda: O câncer colorretal é um tumor maligno que afeta o intestino grosso. Foto: Shutterstock/Jo Panuwat D.

Colonoscopia dói?

Como a colonoscopia é um exame invasivo, o procedimento deve ser necessariamente realizado com sedação anestésica para que o paciente não sinta desconforto.

Câncer colorretal tem cura?

Sim, mas depende do estágio em que a doença é diagnosticada. "Quanto mais precoce o câncer é descoberto, maior a possibilidade de cura", detalhou o especialista.

O câncer colorretal pode ser silencioso?

O câncer colorretal tende a ser silencioso quando está em estágios mais iniciais. Por isso, o cirurgião oncológico reforça que o rastreio colonoscópico é fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce. Isso pode aumentar a chance de cura do paciente.

Com que idade devo fazer colonoscopia?

Para a população geral, a colonoscopia deve ser realizada a partir dos 45 anos.

No caso de pessoas que possuem parentes de primeiro grau, como pais e irmãos, acometidos pela doença antes dos 55 anos, a colonoscopia deve ser realizada 10 anos antes da idade do parente acometido.

Quem tem histórico na família deve começar quando?

Assim, se uma pessoa tem um pai, mãe ou irmãos com câncer colorretal aos 48 anos, ela deve iniciar seu rastreio com 38 anos.

*Heládio Feitosa, médico cirurgião oncológico na Rede ICC (Instituto do Câncer do Ceará) Saúde e membro do American College of Surgeons.