Antes de fazer cirurgia, Preta Gil fala sobre importância da colonoscopia na prevenção contra câncer

Na véspera de realizar uma cirurgia para o tratamento do câncer no intestino, a cantora Preta Gil, de 49 anos, compartilhou com os fãs, nesta terça-feira (15), que passou por uma colonoscopia completa, para a equipe médica avaliar o intestino grosso e a parte final do intestino delgado.

A artista está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o último domingo (13), quando se submeteu ao PET Scan, exame que detecta e mede as células cancerígenas de todo o corpo.

Como forma de alerta e conscientização, a artista destacou a importância dos exames na prevenção do câncer de intestino. Preta se prepara para a retirada do tumor - adenocarcinoma -, que será realizada nesta quarta-feira (16).

Legenda: Artista já realizou oito ciclos de quimioterapia e cinco semanas de radioterapia Foto: Reprodução/Instagram

"Agora de manhã vou fazer uma colonoscopia completa. Colonoscopia: é um exame que visualiza o intestino grosso até chegar ao delgado. É recomendado em caso de sintomas como sangramento nas fezes, diarreia, intestino preso e dor abdominal. Para a população sem sintomas, o ideal é fazer o exame a partir dos 45 anos e repeti-lo a cada 10 anos", afirmou Preta.

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro deste ano. Desde então, a cantora se dedica aos tratamentos contra a doença. Ela já realizou oito ciclos de quimioterapia e cinco semanas de radioterapia.