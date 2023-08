Preta Gil é internada em SP para nova cirurgia durante tratamento contra câncer

Preta Gil publicou no Instagram nesta segunda-feira (14) que está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer exames pré-operatórios. Nesta quarta-feira (16), ela deve passar por nova cirurgia. A cantora trata um câncer no intestino desde janeiro.

"Mais e mais exames. Agora é ressonância. Depois venho dizer qual foi o resultado do petscan, mas foi muito bom, muito bom, graças a Deus", disse.

No quarto do hospital, Preta esteve acompanhada de Francisco Gil, Gominho, Aretuza Lovi e outros amigos.

Neste domingo (13), a filha de Gilberto Gil prestou homenagem ao pai nas redes sociais. "Meu pai, meu herói! Eu te amo além do infinito! No vídeo eu bebê no colo dele, na nossa casa em Salvador, no ano de 1974! Depois eu com 2 anos de vestido azul! Feliz Dia dos Pais", escreveu.

Preta foi diagnosticada com câncer em 10 de janeiro. Em abril, a cantora informou que chegou a ter choque séptico, durante o tratamento.