'Não estou bem', diz esposa de Bruce Willis ao desabafar sobre cuidados com ator

A esposa de Bruce Willis, Emma Heming, de 45 anos, compartilhou um relato emocionante no Instagram sobre como é cuidar do marido, que foi diagnosticado com afasia em 2020 e atualmente vive com demência. Ela contou que atualmente não sai do lado do ator, e que procura se manter bem emocionalmente pelo bem dos filhos.

"Eu sei que parece que estou vivendo a minha melhor vida - tenho que fazer um esforço consciente todos os dias para viver do melhor jeito que consigo. Eu faço isso por mim. Eu faço isso por nossos dois filhos. E por Bruce, que não gostaria que eu vivesse de outra maneira. Portanto, não quero que seja mal interpretada, como se eu estivesse bem. Porque eu não estou. Eu não estou bem", relatou Emma.

Assista ao relato de Emma:

Ela continuou o desabafo falando sobre os dois filhos do casal: "Eu tenho que dar o meu melhor para o meu bem e de minha família. Quando não estamos cuidando de nós mesmos, não podemos cuidar de ninguém que amamos. Então é muito importante", continuou.

Demência

O ator aposentado Bruce Willis, 67, foi diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro de 2023. Ele já lutava contra uma afasia, condição que não tem cura e tratamento.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal, conhecida como FTD. Infelizmente desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", disse Emma em nota publicada à época.