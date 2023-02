O que é demência frontotemporal, condição que afeta Bruce Willis e piorou estado de saúde

O ator aposentado Bruce Willis, 67, teve uma piora em seu estado de saúde e foi diagnosticado com demência frontotemporal. O comunicado foi feito por Emma Heming Willis, esposa do artista. Ele já luta contra uma afasia, condição que não tem cura e tratamento.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal, conhecida como FTD. Infelizmente desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", diz a nota publicada.

O texto foi assinado ainda pelas filhas do ator. Elas falam sobre a gravidade da doença e pedem que a mídia conscientize pessoas sobre a condição, para que sejam voltados mais esforços para pesquisar tratamentos.

"FTD é uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, a FTD é a forma mais comum de demência e, como o diagnóstico pode levar anos, a FTD provavelmente é muito mais prevalente do que sabemos. Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos", explicou a família de Bruce.

Aposentadoria

O anúncio da aposentadoria do ator Bruce Willis pegou fãs de todo o mundo de surpresa no ano passado. Ele foi diagnosticado com afasia e não pode mais continuar seus trabalhos, pois a condição afeta a capacidade de comunicação.

A afasia é um distúrbio de linguagem que prejudica a capacidade de comunicação. Geralmente é causado por um ataque cardíaco, traumatismo craniano e até mesmo acidente vascular cerebral (AVC). Entretanto, em alguns casos, as afasias podem se desenvolver de forma gradual e progressiva.