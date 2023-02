José Mayer faz rara aparição após anos afastado da TV

Afastado da TV desde 2017, José Mayer reapareceu em vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (16), para agradecer ter chegado aos 500 mil seguidores na rede social. “500 mil seguidores. Quero agradecer muito a vocês pelo carinho, de coração. Um grande beijo a todos”, diz ele nas imagens.

Segundo o jornal Extra, José Mayer vive recluso em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro, onde mora desde que se aposentou, na companhia da esposa, Vera Fajardo. O ator não pretende mais retornar à televisão. Aos 73 anos, ele agora quer apenas se dedicar à família e ao neto, filho de sua filha, a também atriz Julia Fajardo.

O último trabalho de José Mayer na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2017. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.