Após discussão por bagunça, Bruna e Larissa fazem as pazes no BBB 23

Bruna Griphao e Larissa fizeram as pazes na madrugada desta quinta-feira (16), durante a Festa do Líder Gustavo no BBB 23. Mais cedo, as sisters haviam discutido por causa de bagunça no Quarto Deserto. As informações são do site gshow.

Ao perceber que Larissa não estava curtindo a festa como deveria, Bruna Griphao se aproximou e disse que as duas precisavam conversar.

"Mexe muito comigo brigar com você. Eu te admiro, você continua sendo minha prioridade. Eu só quero te ver bem. Eu estou sentindo que estou te fazendo mal e você também (...). Não perde a festa por causa disso. Eu, Bruna, nunca vou deixar de gostar de você do jeito que gosto". Larissa respondeu: "Eu sei, mas é que meu jeito".

A atriz então comentou que estava tentando fazer contato visual com Larissa durante a festa e que as duas parecem crianças. "Estou sendo imatura", desabafa Bruna. A professora de Educação Física, então, fala que não consegue ficar 100% na festa porque ela se importa com Bruna e, por isso, estava mal: "Quando tem algo que magoa, eu não consigo ficar 100%".

Por fim, Bruna pediu desculpa, e as duas se abraçaram.

Roupas jogadas

Na tarde da quarta-feira (15), as amigas discutiram por causa da bagunça no Quarto Deserto. A atriz reclamou que mexeram em suas coisas, mas a professora de Educação Física rebateu dizendo que a sister deixa roupas jogadas em todos os lugares do cômodo.

“Tem coisa sua em cima do armário, embaixo do armário, aqui do lado. Para de anular os seus erros com os erros dos outros”, disse a professora.

“Eu não estou anulando, só que eu estou falando que todo mundo faz a mesma coisa. Aí o meu todo mundo se sente no direito de pegar minhas coisas e mudar de lugar. Não é pra fazer isso. Se você quer pegar alguma coisa de alguém, independentemente do que seja, você chega e avisa", respondeu Bruna.

Larissa reforçou que todo mundo acha a atriz bagunceira, mas que só ela fala e acaba saindo como a ruim da história. Bruna repetiu que não gosta que mexam nas coisas dela. "Só não pega as minhas coisas, eu odeio que façam isso, já falei várias vezes”.

Zona

Aline entrou na conversa e também reclamou da bagunça da atriz, reforçando o ponto de vista de Larissa. "Não é questão de zona do quarto, é questão da sua desorganização, que, por acaso, sua mala estava aí, a gente passava, toda hora eu chutava uma coisa sua".

Durante a discussão, Larissa chegou a sair do quarto e bater a porta.

Bruna também saiu do local e desabafou com Ricardo sobre a discussão. Ela disse que está de saco cheio e que não gostou quando Aline entrou na conversa. "Eu ficava assim, gaguejando, para argumentar com a mami. Não consigo".

Não é a primeira vez que Larissa e Bruna discutem no BBB 23. Há uma semana, por exemplo, elas brigaram após os brothers fazerem baderna em um “after” da festa em um dos quartos da casa.