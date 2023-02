Rafinha, vencedor do BBB 8, terá apartamento leiloado após decisão judicial, diz colunista

Rafinha, vencedor da oitava edição do Big Brother Brasil, em 2008, terá seu apartamento leiloado após decisão da Justiça de São Paulo. O leilão deve ser finalizado nesta quinta-feira (16), segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL. O motivo é uma dívida estimada em R$ 102 mil — valor que aumentará devido a juros e correção monetária.

De acordo com Gentile, em agosto de 2008, após ganhar o prêmio de R$ 1 milhão do reality show da Rede Globo, Rafael Ribeiro Medeiros de Carvalho, o Rafinha, assinou um contrato se comprometendo a pagar R$ 486 mil por um imóvel de 195 metros quadrados em um condomínio no Taquaral, em Campinas. O corretor ganharia R$ 20 mil de comissão.

Contudo, na data marcada para a assinatura da escritura, o ex-BBB não teria comparecido. A ação judicial teria sido, portanto, movida pelo corretor de imóveis lesado, que cobrou a comissão combinada e que, pelo contrato, deveria ser paga mesmo se o músico desistisse do negócio.

O que diz Rafinha

No processo, ainda conforme Gentile, Rafinha se defendeu afirmando que a compra não foi feita devido a um "jogo de empurra, com respostas evasivas para a entrega da documentação para a conclusão do negócio". "As certidões não foram apresentadas no prazo", argumentou o campeão do BBB 8.

Além disso, Rafinha alega que o corretor quis "receber por trabalhos que não realizou", uma vez que não teria feito a ponte entre o músico e o proprietário do imóvel.

A Justiça de São Paulo, porém, não aceitou a argumentação e Rafinha foi condenado a fazer o pagamento, sem possibilidade de recurso. Mas, como ele não cumpriu a determinação judicial. seu apartamento duplex teve de ser penhorado e ir a leilão.

O apartamento leiloado

O apartamento que vai a leilão está localizado na Rua Dr. Silvio de Morães Sales, em Cambuí, Campinas. O imóvel tem 149 m² de área útil e foi comprado em 2008 pelo músico, mesmo ano em que ele venceu o BBB.

Em 2016, um perito judicial avaliou o apartamento em R$ 1,1 milhão.