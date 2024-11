Quem ganhou o MAMA Awards 2024? Confira lista de vencedores do maior prêmio de k-pop

Considerada a maior premiação de K-pop do mundo, o MAMA Awards 2024 começou na madrugada desta sexta-feira (22), destacando os vencedores do gênero no evento, que iniciou em Los Angeles (EUA) e segue até domingo (23) em Osaka (Japão). Entre os indicados, há nomes conhecidos do público brasileiro, como TWICE e Stray Kids — este recentemente anunciou shows no Brasil.

O grupo feminino aespa lidera a lista de indicações, acumulando oito no total, incluindo as principais da premiação, como Artista do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano. Em seguida, vem o trabalho solo da artista Jennie, integrante do BLACKPINK, que foi indicado em sete categorias, incluindo as destaque como Artista e Canção do Ano. As informações são do portal Billboard.

Veja também Zoeira Stray Kids divulga shows no Brasil; confira datas, locais e como comprar os ingressos Zoeira Vera Viel comemora fim do uso de muletas após cirurgia: 'Recuperação surpreendente'

Artistas como a cantora Taeyeon, do Girls' Generation, e as bandas Seventeen, (G)I-DLE, IVE, LE SSERAFIM e RIIZE também receberam diversas indicações na premiação.

Para concorrer nas categorias do MAMA Awards, as músicas precisam ter sido lançadas entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024.

[Matéria está em atualização até o fim da premiação.]

Vencedores do MAMA Awards 2024

Melhor Novo Artista Masculino

82MAJOR

ALL(H)OURS

AMPERS&ONE

NCT WISH

NOWADAYS

TWS (Vencedor)

Melhor Nova Artista Feminina

BABYMONSTER

ILLIT (Vencedor)

MEOVV

QWER

UNIS

YOUNG POSSE

Melhor Grupo Masculino

ENHYPEN

NCT DREAM

SEVENTEEN

Stray Kids

TXT

ZEROBASEONE

Melhor Grupo Feminino

aespa

(G)I-DLE

IVE

LE SSERAFIM

NewJeans

TWICE

Melhor Artista Masculino

Baekhyun

Jungkook

Jimin

Lim Young Woong

Taemin

Melhor Artista Feminina

IU

Jennie

Nayeon

Taeyeon

Yuqi

Melhor Performance de Dança Masculina

Jimin – “Who”

Jungkook – “Standing Next to You”

Key – “Pleasure Shop”

Taemin – “Guilty”

Taeyong – “TAP”

Melhor Performance de Dança Feminina

Hwasa – “NA”

Jennie – “You & Me”

Nayeon – “ABCD”

Sunmi – “Balloon in Love”

Yuqi – “FREAK”

Melhor Performance de Dança Grupo Masculino

ENHYPEN – “Sweet Venom”

NCT 127 – “Fact Check”

RIIZE – “Love 119”

SEVENTEEN – “God of Music”

Stray Kids – “LALALALA”

TWS – “plot twist” (Vencedor)

Melhor Performance de Dança Grupo Feminino

aespa – “Supernova”

(G)I-DLE – “Super Lady”

ILLIT – “Magnetic”

IVE – “Baddie”

LE SSERAFIM – “EASY”

NewJeans – “How Sweet”

Melhor Performance Vocal Solo

BIBI – “Bam Yang Gang”

IU – “Love wins all”

Lee Mu Jin – “Episode”

Lim Young Woong – “Warmth”

Taeyeon – “To. X”

Melhor Performance Vocal de Grupo

AKMU – “Hero”

Davichi – “A very personal story”

(G)I-DLE – “Fate”

PLAVE – “WAY 4 LUV”

Red Velvet – “Cosmic”

Melhor Performance de Banda

DAY6 – “Welcome to the Show”

LUCY – “The knight who can’t die and the silk cradle”

N.Flying – “Into You”

Hyukoh, Sunset Rollercoaster – “Young Man”

QWER – “T.B.H”

Melhor Performance de Rap & Hip Hop

DEAN – “DIE 4 YOU”

Leellamarz – “Boys Like Girls (Feat. Gist, Jayci yucca)”

Lee Young Ji – “Small Girl (Feat. D.O.)”

RM – “LOST!”

Zico – “SPOT! (Feat. Jennie)”

Melhor Colaboração

GroovyRoom – “Yes or No (Feat. Huh Yunjin, Crush)”

Jay Park – “Taxi Blurr (Feat. Natty)”

Lee Young Ji – “Small Girl (Feat. D.O.)”

Sung Si Kyung, Naul – “Even for a moment”

Zico – “SPOT! (Feat. Jennie)”

Melhor Trilha Sonora

Roy Kim – “Whenever, Wherever” (“My Demon” OST)

Lee Chang Sub – “Heavenly fate” (“A Not So Fairy Tale” OST)

ECLIPSE – “Sudden Shower” (“Lovely Runner” OST)

Taeyeon – “Dream” (“Welcome to Samdalri” OST)

Crush – “Love You With All My Heart” (“Queen of Tears” OST)

Melhor MV

aespa – “Armageddon”

K.will – “No Sad Song For My Broken Heart (Prod. Yoon Sang)”

IU – “Love wins all”

IVE – “HEYA”

SEVENTEEN – “MAESTRO”

Melhor Coreografia

aespa – “Supernova”

ILLIT – “Magnetic”

LE SSERAFIM – “CRAZY”

NewJeans – “Supernatural”

RIIZE – “Impossible”

Taemin – “Guilty”

Canção do Ano

Todos os indicados nas categorias de música são automaticamente indicados para Canção do Ano.

Artista do Ano

Todos os indicados nas categorias de artistas são automaticamente indicados para Artista do Ano.

Álbum do Ano

aespa – “Armageddon”

ATEEZ – “THE WORLD EP.FIN : WILL”

Baekhyun – “Hello, World”

ENHYPEN – “ROMANCE : UNTOLD”

(G)I-DLE – “2”

IVE – “I’VE MINE”

Jungkook – “GOLDEN”

LE SSERAFIM – “EASY”

NCT 127 – “Fact Check”

NCT DREAM – “DREAM()SCAPE”

RIIZE – “RIIZING”

SEVENTEEN – “SEVENTEENTH HEAVEN”

Stray Kids – “樂-STAR” (“ROCK-STAR”)

TWICE – “With YOU-th”

TXT – “The Name Chapter: FREEFALL”

ZEROBASEONE – “MELTING POINT”

Escolha dos fãs

Escolha do ano dos fãs (Visa): Jimin

Feminino TOP 10: aespa, IVE, (G)I-DLE, BABYMONSTER, IU, JENNIE, Lee Young Ji, NewJeans, TWICE, UNIS.

Masculino TOP 10: Jimin, Jung Kook, NCT DREAM, ZEROBASEONE, TOMORROW X TOGETHER, RM, Stray Kids, V, SEVENTEEN, ENHYPEN.

Prêmios adicionais