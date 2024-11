Stray Kids divulga shows no Brasil; confira datas, locais e como comprar os ingressos

O grupo de K-pop Stray Kids divulgou que fará dois show no Brasil em 2025. A banda anunciou, nesta segunda-feira (18), que as apresentações da tour mundial "<dominATE" passará pelas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, nos dias 1º e 5 de abril, respectivamente.

Em território nacional, os oito astros sul-coreanos desembarcam no palco do Estádio Nilton Santos, na capital fluminense. Em seguida, seguem para a capital paulista, onde se apresentam no estádio Morumbi. Esta será a primeira vez que os cantores performarão em solo brasileiro.

O Brasil é o único país da América do Sul onde a banda de K-pop realizará dois shows. No continente, ela também passará por Chile e Peru, mas apenas com apresentações únicas. O grupo também levará a tour "<dominATE" para outras nações além da Ásia, como Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Holanda, Espanha e França.

Ingressos para show do Stray Kids no Brasil

A venda dos ingressos começa neste mês, entre os dias 25 e 27 de novembro, pela plataforma Ticketmaster. Primeiro, acontece a pré-venda para clientes do banco Santander, depois será aberta a venda geral. Veja o cronograma abaixo:

25 de novembro, às 10h — clientes Santander Select e Private;

26 de novembro, às 10h — demais clientes do banco Santander;

27 de novembro, às 10h — venda geral.

Os valores das entradas ainda não foram divulgados.

A Stray Kids World Tour marca a primeira série completa de shows da banda realizados exclusivamente em estádios, além do retorno aos palcos mundiais após a turnê "MANIAC", que contou com 42 shows em 18 cidades.

Com a nova etapa, o Stray Kids planeja alcançar mais regiões e se conectar com ainda mais STAYs — como é chamado o fandom do grupo.