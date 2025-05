Apresentadora Marília Gabriela anuncia aposentadoria

A apresentadora Marília Gabriela anunciou, nesta segunda-feira (12), que está aposentada com um post no Instagram. Na imagem, ela aparece com uma camiseta com a frase: “Aposentada: eu faço o que eu quero, quando eu quero. Além disso: não é mais meu problema".

Na legenda, a artista de 76 anos escreveu: “Sim, é o que está escrito: aposentada, fazendo o que eu quero, quando quero e pronto: não se fala mais nisso".

Marília ainda pontuou o que agora faz parte de seus planos: “Só viajar e fazer teatro, por enquanto. Daí pergunto: pra que mais?”.

Ela também relembrou o início de sua trajetória profissional no post. “Minha primeira carteira de trabalho, um ‘caco', mostra que fui admitida na Rádio Televisão Paulista (Globo) em 1º de abril de 1970. Encontrei-a hoje numa gaveta! Vida que segue".

Com mais de 50 anos de carreira, Marília Gabriela se destacou com o programa de entrevistas “De Frente com Gabi”, no SBT.

Nos comentários da postagem, os fãs lamentaram a aposentadoria e elogiaram a profissional. “Respeitamos sua decisão, mas sentimos saudades da Gabi entrevistadora”, disse uma pessoa. “Gabi, você precisa fazer um vídeo para o seu canal do YouTube contando detalhes da sua carreira que ninguém sabe”, pediu outra.