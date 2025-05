O casamento entre o modelo Guilherme Leonel e a atriz Carol Nakamura chegou ao fim. O anúncio veio por meio de Guilherme, que usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para anunciar o término e relatar que se sentia pressionado na relação.

Os dois estavam casados há cerca de quatro anos. Apesar de revelar o descontentamento com a situação, Guilherme não apontou qual teria sido, de fato, o motivo para que os dois optassem pelo fim do casamento.

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos… Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria e gravar uma série", escreveu o modelo no longo relato.

Em outro trecho, Leonel apontou que tentou, com frequência, corresponder às expectativas criadas pela mulher. "Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular. Mas, eu sempre fiz questão de ser o homem da casa, e solucionar tudo. E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco", continuou.

No fim da publicação, Guilherme apontou que era criticado com frequência por Carol Nakamura, disse ter recebido "ingratidão" e desejou sucesso para a ex-companheira.

Guilherme Leonel e Carol Nakamura estavam casados desde 2020, época da pandemia de Covid-19. Juntos, os dois são tutores de 16 cachorros. Os dois chegaram a adotar uma criança de 10 anos, mas o menino optou por retornar para a casa da família biológica.

Quem é Guilherme Leonel?

Ator, modelo e empresário, Guilherme, que é carioca, ficou conhecido por participar da primeira temporada do reality show 'De Férias com o Ex Brasil', exibido pela MTV.

Nas redes sociais, a fama veio após o início do relacionamento com Nakamura, em 2019. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima em Búzios, no Rio de Janeiro.

Além do trabalho, Guilherme é conhecido pelo engajamento em causas como o apoio ao Instituto IDE Jardim Gramacho.