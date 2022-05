Filho adotado por Carol Nakamura e Gui Leonel decide voltar à família biológica

O filho adotado pela atriz e apresentadora Carol Nakamura e o modelo Guilherme Leonel, ex-"De Férias com Ex", decidiu voltar a morar com a família biológica. A criança de 12 anos vivia com o casal desde que foi tirado de um lixão no Rio de Janeiro em 2019.

O processo de adoção foi pausado durante a pandemia de Covid-19 e nunca foi concluído.

Gui Leonel deu a notícia por meio do Instagram. "Jamais imaginaríamos que fosse desta forma, mas foi, e estamos superando", disse nesta terça-feira (31).

O modelo pediu "respeito a dor do próximo" e falou que ele e Carol Nakamura sentem saudades do menino: "Imagine a gente? Que desenhou toda uma história juntos, abdicamos de muitas coisas para dar o melhor a ele".

"Meu sonho era vê-lo voando na vida! Eu sempre afirmei: esse moleque chega aonde ele quiser. Com a malandragem de vida, a inteligência que tem e todo suporte que damos, ele vai voar!", conta.

Retorno para a mãe biológica

Carol Nakamura fez uma série de publicações no stories do Instagram postando registros dos três anos que o menino esteve com o casal. Apesar de explicar o ocorrido aos fãs, ela pediu respeito e privacidade e disse que não atenderá solicitações da imprensa no momento difícil.

"Zezinho pediu para voltar a ficar com a mãe dele depois de três anos aqui. Foi triste? Foi. É sofrido? É. Sinto falta? Muito. Mas eu tenho que respeitar a vontade dele", desabafou.

Nakamura ainda falou sobre os últimos tempos de convivência com Wallace, que foram difíceis pois ele entendia que ela e Guilherme não possuíam a guarda dele.

Carol Nakamura Atriz Wallace estava safado. Ele já tinha entendido que eu não tinha a guarda dele. Se a gente brigasse ou colocasse de castigo ou chamasse a atenção, ele queria ir para a casa da mãe. E se a mãe fizesse o mesmo, ele vinha para cá", continuou ela. "E nisso, faltando na aula. Sem vergonha. A gente sempre sentou e conversou demais, mas infelizmente, foi isso. Já chorei, fiquei sem entender, mas não adianta. O que me resta é aceitar. É um assunto que me incomoda muito. Fiquei me perguntando: onde errei, o que fiz de errado?

A atriz continua: "Ele tem uma mãe biológica. Uma criança que cresce sem regra, é muito difícil... Por mais que você mostre os benefícios da educação, alfabetização, ter uma família, casa, oportunidades, o que ele não tinha antes, é complicado e decepcionante. Não estava acreditando que isso ia acontecer".