Joelma posta fotos após vídeo com rosto inchado viralizar nas redes sociais

A cantora Joelma usou as redes sociais, nesta terça-feira (31), para compartilhar uma selfie após viralizar em um vídeo no qual aparentava estar com um rosto inchado. Na legenda, a artista escreveu "seja forte e corajoso", logo após a própria assessoria confirmar que o inchaço é resquício da Covid-19.

Joelma foi diagnosticada com a doença três vezes e já chegou a falar abertamente sobre as sequelas deixadas. "Ela está em tratamento", revelou a equipe da artista.

Internação

Ainda no ano passado, Joelma pontuou em entrevista que chegou a se recusar a passar por internação enquanto estava doente. A declaração foi dada no canal de Roger Turchetti, no Youtube.

"Eu não fui internada, porque me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: 'Entre morrer no hospital e morrer aqui, morro aqui. Não vou, não'", declarou na época.

