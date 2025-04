Saiba quem é Technoblade, youtuber homenageado em 'Um Filme Minecraft'

Quem assistiu a "Um Filme Minecraft" se deparou com a aparição de um porco usando uma coroa cheia de joias. Além de uma simples piada, essa cena é, na verdade, uma homenagem ao youtuber Technoblade, referência na comunidade de Minecraft.

O norte-americano fez sucesso na Internet ao produzir vídeos sobre o jogo, sempre demonstrando bom humor e leveza com os inscritos. Ele ficou especialmente popular durante a pandemia de Covid-19, ao fazer colaborações com outros youtubers do gênero, como Dream e Captain Puffy.

No entanto, a vida de Technoblade mudou em 2021, quando ele foi diagnosticado com um câncer raro. Ele resolveu esconder a sua condição até o fim, brincando que as fortes dores que sentia eram consequência das muitas horas no videogame.

Apesar do tratamento contínuo, Technoblade, ou Alexander, morreu em junho de 2022. Após a confirmação da morte pela família, um vídeo surgiu no canal do youtuber intitulado "Até mais, nerds". Nele, uma carta escrita pelo jovem horas antes de morrer é lida pelo pai dele, como forma de se despedir e agradecer o carinho dos fãs.

"Olá a todos, Technoblade aqui. Se você estiver assistindo isso, eu estou morto", afirmou. "Obrigado a todos por apoiarem meu conteúdo ao longo dos anos. Se eu tivesse mais cem vidas, acho que escolheria ser Technoblade novamente todas as vezes, porque esses foram os anos mais felizes da minha vida", agradeceu.

É válido mencionar que, quando Alex morreu, o canal dele contava com pouco mais de 10 milhões de inscritos. Hoje, esse número chegou a 18,4 milhões. No início de junho de 2022, a Mojang, criadora do Minecraft, colocou a frase "Technoblade nunca morrerá" na tela inicial do jogo.

Homenagem no filme do Minecraft (Spoilers)

Ao contrário do que muitos podem pensar, a homenagem para Technoblade em "Um Filme Minecraft" não foi planejada para acontecer. Em entrevista ao portal Colider, o diretor do projeto, Jared Hess, confirmou que a ideia veio de Sebastian Hansen, um dos protagonistas do filme.

"Ele veio me dizer: 'Olha, tem esse jogador de Minecraft incrível chamado Technoblade que morreu, e eu amaria se pudéssemos honrá-lo de alguma forma no filme'", disse Hess na entrevista. "Nós então conversamos com o nosso time de design e virou essa menção muito, muito doce ao Technoblade no filme".

O avatar de Technoblade era um porco que usa uma coroa recheada de joias, portanto, foi esse o design escolhido para o filme. Na cena, o personagem de Sebastian pergunta se o animal é um rei, ao que Steve (Jack Black) responde: "Não, ele é uma lenda".

