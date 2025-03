PlayStation 3 recebe atualização quase 19 anos após o lançamento; entenda o que muda

Os usuários de PlayStation 3, o PS3, foram surpreendidos por uma atualização do console na quarta-feira (5). Segundo a companhia, o update 4.92 traz “melhorias de estabilidade”, bem como novas chaves de criptografia que vão garantir a continuidade da reprodução de discos em Blu-Ray.

Apesar de ter sido descontinuado em 2017, o PS3 continua a receber atualizações periódicas. Essas ações são necessárias para manter a compatibilidade com novos conteúdos e garantir a segurança do sistema.

Legenda: Mais de 4,5 milhões de pessoas visualizaram a informação da atualização no 'X' Foto: Reprodução/X

O PS3 foi lançado no Japão em 11 de novembro de 2006. Além de trazer aventuras solo incríveis e experiências online para os jogadores, o equipamento se tornou uma importante plataforma de entretenimento doméstico graças aos aplicativos de streaming de músicas e filmes.

Como atualizar o PS3?

Para efetuar a atualização, os usuários devem se certificar de que o sistema PS3 está ligado à Internet e tem pelo menos 200 MB de espaço livre no disco rígido.

Veja também Geek Produtora de Marvel Rivals demite diretor e parte da equipe responsável pelo jogo Geek Rockstar Games adquire estúdio responsável pelos updates de GTA Trilogy Remaster

A atualização pode ser feita diretamente através das definições do sistema ou, em alternativa, fazer o download do arquivo de atualização para um dispositivo de armazenamento USB e depois instalá-lo no console.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias